Kauno „Žalgiris“ pristatė 2026–2027 m. sezono žaidėjų marškinėlių numerius ir trenerių štabą

Visi praėjusiame sezone komandoje rungtyniavę krepšininkai liko ištikimi tiems patiems numeriams: Nigelas Williamsas-Gossas ir toliau vilkės 1-ąjį numerį, Dovydas Giedraitis – 9-ąjį, Ąžuolas Tubelis – 10-ąjį, Maodo Lo – 12-ąjį, Dustinas Sleva – 14-ąjį, Arnas Butkevičius – 51-ąjį, Deividas Sirvydis – 91-ąjį, o komandos kapitonas Edgaras Ulanovas ant savo marškinėlių turės skaičių 92.
Šiame tarpsezonyje „Žalgirį“ papildę septyni naujokai taip pat jau išsirinko savuosius numerius. Sterlingas Brownas grįžta prie 0-ojo numerio, kurį vilkėjo žaisdamas NBA bei Berlyno ALBA gretose.
Tuo tarpu Kaodirichi Akobundu-Ehiogu pasirinko 2-ąjį marškinėlių numerį, kurį turėjo ir paskutiniais savo NCAA metais, kai žaidė Memfio universiteto „Tigers“ komandoje.
Carsenas Edwardsas pasirinko sau jau tris sezonus įprastą 3-iąjį marškinėlių numerį, o Sabenas Lee vilkės savo karjeroje dar neturėta 7-uoju numeriu pažymėta apranga.
Savo ruožtu Jonas Valančiūnas pasirinko aukštaūgiui jau įprastą 17-ąjį numerį, Marius Grigonis „Žalgirio“ aprangą apsivilks taip pat jau matytu 40-uoju numeriu, o Marekas Blaževičius – pastaruosius sezonus vilkėtu 22-uoju numeriu pažymėtus marškinėlius.
„Žalgiris“ taip pat užbaigė ir trenerių štabo komplektaciją. Komandai antrą sezoną paeiliui vadovaus vyriausiasis treneris Tomas Masiulis, kuriam ir toliau talkins trenerio asistentai Mantas Šernius, Renaldas Seibutis bei Andrius Ulčickas su Johsu Andersenu. Pastarieji du specialistai užims trenerio asistentų ir video koordinatorių pareigas. Antrą sezoną paeiliui individualaus rengimo trenerio pareigas eis Žygimantas Janavičius.
„Žalgiryje“ toliau darbus tęs fizinio rengimo treneriai Justinas Grainys, Nerijus Navickas ir Arnas Ikamas, gydytojai Vytautas Kailius ir Andrius Aukštakalnis bei masažuotojas Romas Petraitis.
Kitą savaitę pasiruošimą ateinančiam sezonui pradėsiantys „Žalgirio“ krepšininkai už uždarų durų „Žalgirio“ arenoje sužais tris ikisezoninius susitikimus. Rugpjūčio 29 d. 18.00 val. žaliai balti mes iššūkį Rygos „Zelli“ komandai, rugsėjo 2 d. 18.00 val. – Utenos „Juventus“ ekipai, o rugsėjo 6 d. 18.00 val. – Baku „Sabah“ klubui. Šių mačų tiesioginės transliacijos bei rungtynių įrašai bus pasiekiami tik „Žalgiris Insider“ nariams.
Tuo tarpu savo ikisezoninių rungtynių ciklą žalgiriečiai užbaigs dalyvaudami Londono „Lions“ klubo organizuojamame „London Lions Invitational“ turnyre, kuris įvyks rugsėjo 10–11 dienomis Londone.
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