Kauno „Žalgiris“ skambiai trinktelėjo Eurolygos duris ir žiūri į ateitį

Jaučiasi patobulėjęs

Žalgiriečiai per paskutines Eurolygos turnyro reguliariojo sezono rungtynes savo arenoje 93:78 nugalėjo Atėnų "Panathinaikos" krepšininkus ir užėmė 11 vietą (17 pergalių ir 17 pralaimėjimų).

"Mūsų komanda augo, kartu su ja – ir aš, kaupiau patirtį, ypač taktikos srityje. Sakyčiau, kad čia labiausiai patobulėjau, labiau pripratau prie Eurolygos ir jos krepšinio. Išgyvenome pakilimų ir nuopolių, išryškinusius komandos charakterį. Tikrai nekantrauju peržvelgti savo klaidas, tačiau visas sezonas dar nesibaigė, tai padarysiu, kai ateis metas susumuoti rezultatus", – kalbėjo "Žalgirio" vyriausiasis treneris M.Schilleris.

Strategas: M.Schillerį džiugina žalgiriečių charakteris. / Evaldo Šemioto nuotr.

Jis itin palankiai įvertino Pauliaus Jankūno sprendimą dar vieną sezoną žaisti "Žalgiryje".

"Pokalbis buvo lengvas, nes tai jo klubas, Paulius jam labai svarbus, jis – "Žalgirio" veidas, komandos stuburas, patirties arsenalas. Esu laimingas, kad jis žais toliau", – tvirtino M.Schilleris.

Domisi ir I.Brazdeikiu

"Parašyčiau septynis balus iš dešimties. Jei pergalių būtų viena ar dviem daugiau, galima būti įvertinti ir devynetu, – apie žalgiriečių pasirodymą Eurolygoje sakė "Kauno dienos" televizijos studijoje viešėjęs "Žalgirio" klubo direktorius Paulius Motiejūnas. – Galėjo būti geriau, bet galėjo ir blogiau. Iki pat sezono pabaigos laikėmės netoli atkrintamųjų varžybų, turėjome šansą į jas patekti, tačiau visas laikotarpis buvo neįprastas, pereinamasis, nes keitėsi treneriai. Be to, žaidėme be žiūrovų."

Padėtis labai liūdna. Šiemet vien iš bilietų nesurinkome 2,6 mln. eurų. Gyvename nežinomybėje ir dėl ateities.

– Kaip, jūsų vertinimu, dirbo vyriausiasis treneris M.Schilleris?

– Jis man patinka. Treneriui tai buvo pirmas sezonas Eurolygoje. Jis tikrai patobulėjo, atskleidė savo pranašumus, kuriuos mes matėme jį samdydami. Kitąmet jis dirbs jau sukaupęs tam tikros patirties. Eurolygos specifika ta, kad maždaug nuo vasario visi favoritai padidina apsukas, todėl mums buvo sunkiau. Skirtingai nei, tarkime, Stambulo "Fenerbahce", mes, sezonui įsibėgėjus, negalėjome sustiprinti savo gretų pajėgiais žaidėjais.

– Tačiau M.Schilleris turėjo rezervų tarp atsarginių krepšininkų. Kodėl taip retai buvo pasikliaujama perspektyviu Mareku Blaževičiumi?

– Šį sezoną mane labiausiai erzina klausimas: kur Marekas? Jis – geras krepšininkas, bet mūsų komandoje – vienuoliktas ar dvyliktas žaidėjas. Jei būtų geresnis už kitus savo pozicijos atstovus, būtų žaidęs starto penkete. Jam tai pirmas sezonas Eurolygoje. Nemanau, kad penkios papildomos minutės aikštėje būtų pakeitusios jo sezoną ar sportinę formą. Mes nepanikuojame ir manome, kad jis tobulės toliau.

– Sezono pradžia buvo daug žadanti, keturių pergalių serija, bet vėliau rezultatai ėmė banguoti, o į pabaigą net susidarė įspūdis, kad komanda kiek nuleido rankas. Kas lėmė tai?

– Nemanau, kad fizinis nuovargis, labiau – psichologiniai dalykai. Be to, prisidėjo ir keistas tvarkaraštis, dėl kurio du mėnesius beveik nesitreniruojame. Pandemija sumaišė kortas. Kita vertus, įspūdingas startas irgi nebuvo įprastas. Per visą istoriją gal tik treniruojant Joanui Plazai esame pirmavę Eurolygoje. Todėl normalu, kad vėliau smukome žemyn.

– Thomas Walkupas gynyboje atlieka daug naudingo darbo, bet puolime didelę sezono dalį jautėsi jo neužtikrintumas. Tas pats pasakytina apie Luko Lekavičiaus veiksmus puolime. Sezonui baigiantis pritilo ir Marius Grigonis. Gal šie bangavimai susiję ir su sudėtinga finansine klubo padėtimi?

– Aš žiūriu kitaip. Tai labiau lyderystės klausimas. Anksčiau lyderis buvo Šarūnas Jasikevičius, o likusieji prie jo prisitaikydavo. Šiemet tokio tikro nuolatinio lyderio nebuvo: kartais patempdavo vienas, kartais – kitas, svarbu, kad toks žaidėjas vis atsirasdavo.

– Ar jums nebuvo netikėta, kad M.Grigonio, viliojamo galingų klubų, kitąmet neliks Kaune? Kas pakeis šį žaidėją?

– Turint galvoje mūsų biudžetą, būsimi pokyčiai – suprantami. Dėl to krepšininkams nedarome kliūčių. Norėtųsi, kad Mariaus vaidmenį perimtų kažkuris iš savųjų. Mūsų sistemą, vertybes žino Rokas Jokubaitis, Artūras Milaknis, P.Jankūnas – jie formuos komandos branduolį.

Kapitonas: P.Jankūnas dar mažiausiai metus tęs karjerą su "Žalgiriu".

– Kokia kitų žaidėjų perspektyva "Žalgiryje"?

– T.Walkupas taps laisvuoju agentu, nes baigs galioti sutartis. Savo žingsnių dėl jo kol kas neatskleisiu. Baigs galioti ir Nigelo Hayeso bei L.Lekavičiaus sutartys, o Patricio Garino, A.Milaknio, Martino Gebeno ir Karolio Lukošiūno sutartys su "Žalgiriu" galios dar metus. Tobulėjančių R.Jokubaičio ir M.Blaževičiaus sutartys – ilgalaikės, o dėl Augustine'o Rubito – mes turime pirmenybės teisę ją pratęsti. Turėtų grįžti ir Tomas Dimša, su kuriuo sutartis dar galioja. Stebime ir kitus lietuvius, tokius kaip Ignas Brazdeikis, su kurio agentais yra kalbėta.

– Dėl finansų tikriausiai bus sudėtinga ir kitąmet?

– Padėtis labai liūdna. Šiemet vien iš bilietų nesurinkome 2,6 mln. eurų. Gyvename nežinomybėje dėl ateities: ar bus kompensuoti nuostoliai, ar galime planuotis žiūrovus kitam sezonui. Tikimės, kad rasime išeitis.

"Baskonia" – už borto

Eurolygos trofėjų link toliau žygiuos ne vien Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama "Barcelona", bet ir Edgaro Ulanovo atstovaujama Stambulo "Fenerbahce" komanda.

Už ketvirtfinalio borto liko Vitorijos "Baskonia" su Roku Giedraičiu ir Tadu Sedekerskiu.

"Fenerbahce" savo aikštėje 67:93 nusileido Madrido "Real" ekipai, tačiau Stambulo klubas (20 pergalių ir 14 pralaimėjimų) liko 7-oje vietoje.

Pabaigtuvės: T.Sedekerskio (su kamuoliu) atstovaujama "Baskonia" pralaimėjo žūtbūtinį ispanišką derbį "Valencia" krepšininkams. / euroleague.net nuotr.

"Baskonia" pralaimėjo žūtbūtinį ispanišką derbį "Valencia" krepšininkams 81:86. R.Giedraitis surinko 17 taškų (iš jų 4/6 tritaškių), T.Sedekerskis pelnė 8 taškus ir septynis kartus atkovojo kamuolį.

Po šios nesėkmės Vitorijos klubas (18–16) smuktelėjo į 10 vietą, o į 8-ąją šoktelėjusi "Valencia" (19–15) laukė, kaip 34-ojo turo rungtynes su Tel Avivo "Maccabi" sužais Artūro Gudaičio atstovaujama Sankt Peterburgo "Zenit" ekipa (18–14).

Statistika

"Žalgiris"–"Panathinaikos" 93:78 (27:14, 25:33, 22:13, 19:18). Kaunas, "Žalgirio" arena, rungtynės be žiūrovų.

"Žalgiris": L.Lekavičius 20 taškų (5/5 dvitaškių, 3/5 tritaškių, 1/1 baudų metimų), T.Walkupas 18 (5 rezultatyvūs perdavimai), R.Jokubaitis 10, P.Garino ir M.Gebenas (5 atkovoti kamuoliai) po 8, M.Blaževičius ir P.Jankūnas (7 atkovoti kamuoliai) po 7, M.Grigonis (1/5 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai) ir K.Lukošiūnas (2/5 tritaškių) po 6, M.Rubštavičius 2, S.Vasturia 1.

"Panathinaikos": N.Nedovičius 17 taškų (4/5 tritaškių, 5 klaidos), B.Bentilas 13 (3/3 tritaškių, 4/4 baudų metimų), Z.Auguste'as ir I.Papapetrou (1/7 tritaškių) po 9, M.Hezonja 8, E.Bochoridis ir K.Mitoglou po 6, S.Mackas 4, A.White'as 3, G.Papagiannis 2, H.Sant-Roosas 1, L.Kaselakis 0.

Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 22/36 (61,1 proc.) ir 13/31 (41,9 proc.), tritaškių – 13/28 (46,4) ir 13/30 (43,3), baudų metimų – 10/12 (83,3) ir 13/17 (76,5). Atkovota kamuolių – 34 ir 29, perimta – 10 ir 11. Rezultatyvūs perdavimai – 21 ir 23. Klaidos – 15 ir 16.

Lyderiai

Sėkmingiausiai per Eurolygos reguliarųjį sezoną žaidusių "Žalgirio" krepšininkų statistikos vidurkiai:

rezultatyvumas – M.Grigonis (13,4 taško), J.Lauvergne'as (10,7 tšk.), N.Hayesas (9,5 tšk.);

atkovoti kamuoliai – J.Lauvergne'as (5,6), P.Jankūnas (4,4), A.Rubite'as (4,2);

perimti kamuoliai – T.Walkupas (1,1), N.Hayesas (1,1), M.Grigonis (0,8);

rezultatyvūs perdavimai – T.Walkupas (4,5), M.Grigonis (3,3), R.Jokubaitis (2,5);

naudingumas – M.Grigonis (13,7 balo), T.Walkupas (10,6), N.Hayesas (9,8).