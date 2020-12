Kėdainių komandos vyriausiuoju treneriu tapo NBA patirties turintis amerikietis

Šį sezoną treneris pradėjo be klubo bei laukė pasiūlymų, o paskutinius dvejus sezonus praleido būdamas Voketijos aukščiausios lygos komandos Liudvigsburgo „MHP Riessen“ pagrindiniu vyriausiojo trenerio asistentu. Su šia komanda amerikietis praėjusį sezoną tapo Vokietijos vicečempionu. Be to, šioje organizacijoje jis taip pat buvo dublerių bei U-19 jaunimo komandų vyriausiuoju treneriu.

Prieš persikeliant į Europą, Davidas Gale daugiau nei dešimtmetį praleido JAV, kur daugiausiai laiko darbavosi NBA komandų Toronto „Raptors“ bei Los Andželo „Clippers“ trenerių štabuose. Per visą tą laiką amerikietis dirbo su daugybe krepšinio žvaigždžių tokių kaip DeMaras Derozanas, Blake‘as Griffinas, Kyle‘as Lowry ar DeAndre Jordanas. Trenerio karjeros vingiai jį suvedė ir su lietuviais, o daugiausiai jam teko susidurti su Jonu Valančiūnu, kuomet pastarasis rungtyniavo Kanados komandoje. Būdamas už Atlanto, strategas krepšinio žinių sėmėsi ir iš aukščiausio lygio trenerių. Jam teko talkinti buvusiam Toronto „Raptors“ komandos treneriui Dwayne’ui Casey bei dabartiniam šios komandos vyriausiajam treneriui, NBA čempionui, Nickui Nurse’ui.

Paskutinius tris sezonus Amerikoje, prieš atvykstant į Europą, treneris dirbo G lygos komandose. Būdamas Misisogos „Raptors 905“ komandos vyriausiojo trenerio asistentu, specialistas 2016/2017 metų sezone tapo G lygos čempionu, o toje komandoje žaidė vėliau ir NBA čempionais tapę Pascalis Siakamas bei Fredas VanVleetas.

„Į vyriausiojo trenerio paiešką žiūrėjome labai atsakingai, turėjome ne vieną kandidatą ir su kiekvienu iš jų per paskutinę savaitę teko bendrauti ne kartą ir ne du, - sakė komandos sporto direktorius Virginijus Bulotas. - Nusprendėme pasirinkti Davidą, kadangi jis yra jaunas, ambicingas treneris bei turi patirties tiek Amerikoje, tiek čia Europoje. Apie jį girdėjome tik geriausius atsiliepimus, teko bendrauti ir su Jonu Valančiūnu, kuris trenerį minėjo tik geruoju bei išreiškė didelį palaikymą.“

„Labai džiaugiuosi šia galimybe ir nekantrauju pradėti darbus su komanda. Tiesa, galima sakyti, kad darbus jau pradėjome. Naudodamasis „Zoom“ programa, aktyviai bendrauju su komandos asistentais, kurie treniruočių metu jau perteikinėja mano idėjas komandai, - pasakojo komandos vyriausiasis treneris Davidas Gale. - Puikiai žinau, kad Lietuva yra krepšinio šalis, jog žmonės čia myli ir supranta krepšinį. Nekantrauju su tuo susipažinti iš arčiau bei kartu su vyrukais siekti pergalių.“

Šiuo metu treneris yra pakeliui į Lietuvą ir jau šįvakar turėtų pasiekti Kėdainius bei greitu metu prisijungti prie komandos.