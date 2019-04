Krepšinio senjorai medalius išsidalys Kaune

"Tikimės, kad mūsų šalies moterų ir vyrų komandos tikrai papildys savo trofėjų kolekcijas", – pareiškė vienas organizacinio komiteto narių, Lietuvos krepšinio veteranų lygos (LKVL) direktorius Vitoldas Masalskis.

Lietuvos krepšinio senjorų pasiekimai – įspūdingi: mūsiškiai Tarptautinės krepšinio veteranų asociacijų federacijos (FIMBA) pasaulio reitingų lentelėje (susumavus iškovotus aukso, sidabro ir bronzos medalius) yra ketvirti (po JAV, Brazilijos ir Rusijos), o Europoje – antri (po Rusijos).

Pasaulio lygos varžybos Lietuvoje surengtos pirmą kartą. Pernai krepšinio veteranai kovojo Japonijoje.

Kaune jėgas išmėgins moterų (per 40 metų, per 45-erių ir per 50 metų amžiaus grupių) ir vyrų (per 40, per 45-erių, per 50 ir per 60 metų) komandos.

Lietuvos ekipose – praeityje žinomi žaidėjai: Eduardas Kairys, Mindaugas Arlauskas, Virginijus Jankauskas, Vytenis Urba, Giedrius Pečiulionis, Rolandas Skaisgirys, Arvydas Venclovas, Romanas Brazdauskis, Darius Lukminas, Erikas Kučiauskas, Rolandas Matulis.

Tarp svečių – Rusijos, Argentinos, Ispanijos, Latvijos, Slovėnijos krepšinio senjorai. Taip pat rungtyniaus šioms varžyboms suburtos dvi FIMBA rinktinės (moterų 45+ ir vyrų 60+ grupėse).

Mačai vyks "Žalgirio" krepšinio mokyklos sporto salėse (Pašilės g. ir Naglio g.) balandžio 23–27 d. (23 d. kovos prasidės 14.30 val., 24 d. – 15.15 val., 25 d. – 11 val., 26 d. – 17 val. ir 27 d. – 10 val.).

Varžybas stebės FIMBA vadovai – prezidentas Rubenas Rodriguezas Lamas, viceprezidentas Juha Vettanenas, varžybų direktorė Viviana Busso, FIMBA Europos tarybos pirmininkas Vincencas Butala.

Šiemet taip pat organizuojamas krepšinio veteranų pasaulio čempionatas (jis numatytas liepos 25 d. – rugpjūčio 4 d. Suomijoje).