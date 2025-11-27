Lapkričio MVP – iki paskutinės sekundės „Lietkabeliui“ širdį atidavęs Rubitas

Šįkart MVP laurai keliauja į tolimąją Malagą – lapkritį Lietuvos arenose dominavo dabar jau buvęs Panevėžio „Lietkabelio“ aukštaūgis Augustine‘as Rubitas, trumpos pertraukėlės metu persikėlęs į vieną stipriausių Ispanijos ekipų, „Unicaja“.
Amerikietis prieš palikdamas pirmąją savo sezono stotelę išties negailėjo jėgų ir padėjo traumų išretintiems panevėžiečiams iškovoti dvi pergales (prieš „Gargždus“ ir „Jonavą Hipocredit“). Atsisveikinimo mače su savo buvusiu klubu, Kauno „Žalgiriu“, iki laimėjimo irgi trūko itin nedaug.
Per šiuos tris mačus A. Rubitas fiksavo 17,7 taško (73,1 proc. dvit., 83,3 proc. baud.), 7,3 atkovoto kamuolio ir 25,3 naudingumo balo vidurkius ir buvo neprilygstamas visoje lygoje.
Negana to, viso sezono efektyviausiųjų sąraše 36-erių centras dalijasi 1–2 vietomis su rugsėjo ir spalio MVP Artūru Gudaičiu.
Dešimt rungtynių LKL, kurią remia „Betsson“, pirmenybėse sužaidęs legionierius teigė, jog po metų Kuveite ir prieš tai patirtų traumų toks sezono startas tapo maloniu siurprizu jam pačiam.
„Po Achilo sausgyslės traumos jaučiausi ne toks sprogstamas kaip anksčiau, – teigė A. Rubitas. – Anksčiau bandydavau visus pranokti greičiu ar šuoliu, dabar matau aikštę kitaip – išnaudoju savo patirtį ir krepšinio IQ. Trauma netgi sulėtino žaidimą mano galvoje – dabar viskas aiškiau.
Galvojau, ką galiu suteikti komandai. Treneriai man visada sakė, kad turiu gerą metimą, galiu būti efektyvus. Jų pasitikėjimas man suteikė dar daugiau atsakomybės, nei turėjau net prieš traumą. Susitelkiau į tai, ką moku geriausiai, o ne bandžiau daryti viską. Tai padėjo. MVP titulas – didelė garbė ir įrodymas, kad sunkus darbas atsiperka.“
Susitarimą su „Unicaja“ vidurio puolėjas buvo pasiekęs jau kiek anksčiau, tad ant parketo su „Lietkabelio“ marškinėliais jis kelissyk žengė jau žinodamas, kad ekipoje neužsibus.
Nors veteranui tokia situacija tapo iššūkiu, ji nepaveikė neigiamai jo kovinės dvasios.
„Visų pirma, tai tikrai nebuvo lengva. Tai pirmas kartas mano karjeroje, kai atsidūriau tokioje situacijoje. Mano mąstysena buvo tokia – noriu, kad jūs žinotumėte, jog esu dėkingas už suteiktą galimybę. Be jos manęs čia net nebūtų. Norėjau parodyti, kad esu čia, kad kovočiau. Ne tam, kad tiesiog „atžaisčiau“ rungtynes – noriu laimėti visas rungtynes, perduoti kamuolį, būti komandos dalimi. Man patiko kiekviena akimirka su komandos draugais, trenerių štabu ir miestu.
Pirmosios rungtynės buvo sunkios emociškai, buvau nervingas ir galvojau: „Noriu, kad visi matytų, jog aš tikrai kovoju, o ne tiesiog laukiu kitos stotelės.“ Tai buvo sunkus laikotarpis, mintys neleido atsikvėpti, bet žinojau, kad išėjęs į aikštę kovosiu bet kokia kaina. Labiau viską pergalvojau nei reikėjo. Norėjau parodyti savo pagarbą organizacijai, komandos draugams ir sirgaliams bei kovoti iki paskutinės dienos“, – tvirtino lapkričio MVP.
Kelis mėnesius „Lietkabelyje“ praleidęs A. Rubitas sako trumpą laikotarpį ir jam suteiktą galimybę vėl atsiskleisti prisiminsiantis teigiamai. Jo atmintyje įsirėžė keli LKL, kurią remia „Betsson“, mačai.
„Atvykdamas tikrai nežinojau, ko tikėtis. Buvau tiesiog dėkingas už galimybę. Po traumos mano noras buvo paprastas – būti geriausia savo versija kiekvieną dieną. Pasiekėme gražių pergalių LKL, nors pralaimėjome „Šiauliams“, bet pergalės prieš „Žalgirį“ ir „Rytą“ buvo ypatingos sirgaliams ir komandai. Viskas klostėsi sklandžiai, o svarbiausia – buvo tinkamas požiūris“, – gražių žodžių negailėjo patyręs krepšininkas.
Palikdamas Panevėžį, A. Rubitas pasidalijo mintimis apie tai, kas laukia „Lietkabelio“ šį sezoną.
Nepaisant visų problemų, su kuriomis susiduria ekipa šiuo metu, buvusio komandos lyderio teigimu, „Lietkabelis“ darsyk gali pademonstruoti solidžius rezultatus sezono finiše.
„Komandos potencialas yra didelis. Nežinau, ko tikėtis, nes pats buvau svarbi komandos dalis. Sugrįžo Fardawsas – dar reikės pamatyti, kokios jis formos ir kada bus visiškai pasiruošęs. Sunku palikti komandą, kai jautiesi svarbus jos narys. Vis dėlto suprantu, kad tai verslas. Jei nebūčiau žaidęs gerai, situacija galėjo susiklostyti kitaip. Tačiau tikrai tikiu trenerių darbu ir komandos charakteriu. Reikia, kad visi būtų sveiki. Viliuosi, kad jie vėl kovos dėl medalių ir pasieks aukščiausius tikslus“, – lūkesčius „Lietkabeliui“ išreiškė A. Rubitas.
