Juodkalnijoje „Lietkabelis“ nusileido „Budučnost“ ekipai

Rungtynės prasidėjo rezultatyviu pirmuoju kėliniu – 25:25. Panevėžio komandos puolime žibėjo net devynis taškus surinkęs Paulius Danusevičius.
Antrajame ketvirtyje tiek pat surinko Fardawsas Aimaqas, kurio į priekį vedami panevėžiečiai likus minutei po keturių Lazaro Mutičiaus taškų paeiliui įgijo plius aštuonis (43:51), bet kėlinį uždarė taiklus Oleksandro Kovliaro dvitaškis (45:51).
Atotrūkį svečiai išlaikė ir trečiajame kėlinyje, tačiau jame likus porai minučių Nikolos Tanaskovičiaus tritaškis ir du Rasheedo Sulaimono taškai leido šeimininkams rezultatą persverti (66:65).
Lemiamą ketvirtį Podgoricos ekipa pradėjo turėdama keturių taškų pranašumą (71:67). Sužaidus keturias minutes „Budučnost“ trūktelėjo į priekį – po tritaškį paeiliui pataikė Yogi Ferrellas ir Axelis Bouteille (80:74).
Prasidėjus paskutinėms trims minutėms jau ketvirtą savo vakaro tritaškį realizavo Tanaskovičius (84:76), o netrukus tašką rungtynėse padėjo dar du tolimi Bouteille šūviai (90:77).
