2026-01-14 22:29
kklietkabelis.lt inf.

Panevėžio „Lietkabelis“ sužaidė dar vieną mačą 2025-26 m. Europos taurės turnyro sezone. Rungtynėse, kurių rėmėjas „7bet“, Nenado Čanako auklėtiniai Juodkalnijoje 81:95 nusileido Podgoricos „Budučnost“ klubui.

Juodkalnijoje „Lietkabelis“ nusileido „Budučnost“ ekipai
Juodkalnijoje „Lietkabelis“ nusileido „Budučnost“ ekipai / kklietkabelis.lt nuotr.

Rungtynės prasidėjo rezultatyviu pirmuoju kėliniu – 25:25. Panevėžio komandos puolime žibėjo net devynis taškus surinkęs Paulius Danusevičius.

Antrajame ketvirtyje tiek pat surinko Fardawsas Aimaqas, kurio į priekį vedami panevėžiečiai likus minutei po keturių Lazaro Mutičiaus taškų paeiliui įgijo plius aštuonis (43:51), bet kėlinį uždarė taiklus Oleksandro Kovliaro dvitaškis (45:51).

Atotrūkį svečiai išlaikė ir trečiajame kėlinyje, tačiau jame likus porai minučių Nikolos Tanaskovičiaus tritaškis ir du Rasheedo Sulaimono taškai leido šeimininkams rezultatą persverti (66:65).

Lemiamą ketvirtį Podgoricos ekipa pradėjo turėdama keturių taškų pranašumą (71:67). Sužaidus keturias minutes „Budučnost“ trūktelėjo į priekį – po tritaškį paeiliui pataikė Yogi Ferrellas ir Axelis Bouteille (80:74).

Prasidėjus paskutinėms trims minutėms jau ketvirtą savo vakaro tritaškį realizavo Tanaskovičius (84:76), o netrukus tašką rungtynėse padėjo dar du tolimi Bouteille šūviai (90:77).

 

Europos taurė
Panevėžio Lietkabelis
Podgoricos Budučnost

