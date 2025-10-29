„Lietkabelis“ savo aikštėje nusileido Juodkalnijos klubui

Įpusėjus pirmajam kėliniui rezultatas tarp komandų buvo lygus (13:13), o rezultatyvus ketvirtis baigėsi minimaliu skirtumu (28:27) po Oleksandro Kovliaro taiklaus dvitaškio į panevėžiečių krepšį paskutinę sekundę.
Antrąjį ketvirtį Skylaras Maysas atidarė tritaškiu, bet dviem tolimais metimais netrukus atsakė Michaelas Flowersas ir Danielius Lavrinovičius (34:30). Per vienuolika žaidimo minučių panevėžiečiai realizavo septynis tritaškius iš devynių.
Pirmąją pusę geriau užbaigė svečiai, o kėlinį vėl užbaigę metimu su sirena – Yogi Ferrello tritaškis padidino Podgoricos klubo persvarą iki devynių taškų (50:59).
Per pirmus du kėlinius „Lietkabeliui“ vienuolika taškų pelnė komandos naujokas Michaelas Flowersas, tiek pat pridėjo ir Lazaras Mutičius.
Trečiojo ketvirčio pabaigoje Flowerso penki taškai be atsako sumažino šeimininkų deficitą iki dviejų taškų (70:72), bet ir šį kėlinį „Budučnost“ uždarė paskutinių sekundžių metimu – Juwanas Morganas pasižymėjo iš toli (72:77).
Sužaidus keturias minutes ketvirtajame kėlinyje komandos apsikeitė tritaškiais, o jas toliau skyrė penki taškai (79:84). Likus dviems minutėms svečiai įgijo dviženklę persvarą (83:93), Danusevičius pasižymėjo tolimu metimu, bet tokiu pat atsakė Kovliaras (86:96) ir galiausiai svečiai triumfavo.
Artimiausias namų rungtynes „Lietkabelis“ žais lapkričio 12 d. su Ankaros „Turk Telekom“ iš Turkijos.
