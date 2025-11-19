 Išvykoje į Atėnus – pergalingas „Lietkabelio“ vakaras

Išvykoje į Atėnus – pergalingas „Lietkabelio“ vakaras

2025-11-19 22:18
kklietkabelis.lt inf.

Panevėžio „Lietkabelis“ sužaidė dar vienerias 2025-26 m. Europos taurės turnyro sezone. Rungtynėse, kurių rėmėjas „7bet“, Nenado Čanako auklėtiniai Graikijoje, Atėnuose 79:72 įveikė vietos „Panionios“ ekipą ir įsirašė svarbią pergalę.

Išvykoje į Atėnus – pergalingas „Lietkabelio“ vakaras
Išvykoje į Atėnus – pergalingas „Lietkabelio“ vakaras / kklietkabelis.lt nuotr.

Rungtynės prasidėjo klampiu pirmuoju kėliniu (12:16) – šeimininkai pataikė vos penkis metimus iš žaidimo iš penkiolikos, tuo tarpu svečiai prametė visus keturis tritaškius, o komandos bendrai iš viso suklydo net vienuolika kartų.

Antrojo kėlinio pradžioje po kontakto su varžovu iš rungtynių dėl traumos iškrito Vytenis Lipkevičius. Tarp komandų tęsėsi apylygė kova – įpusėjus ketvirčiui Giorgos Tsalmpouris tritaškiu išlygino rezultatą (21:21).

Netrukus panevėžiečiai sužaidė atkarpą 8:0 (25:32), o į pertrauką nusinešė plius keturis (31:35). Panevėžio komandos gretose rezultatyviausias buvo dešimt taškų surinkęs Kristianas Kullamae.

Sužaidus pusę trečiojo kėlinio trimis baudų metimais Augustine’as Rubitas padidino „Lietkabelio“ persvarą iki devynių taškų (36:45), tačiau tuomet savąjį spurtą surengė 7:0 surengė šeimininkai ir vėl priartėjo (45:46).

Ketvirtajame kėlinyje svečiai iš Panevėžio toliau išlaikė atotrūkį – sužaidus daugiau nei penkias minutes Jamelas Morrisas tritaškiu vėl padidino pranašumą iki aštuonių (59:67).

Likus kiek daugiau nei dviems minutėms po Morriso dviejų taiklių baudų metimų skirtumas tapo dviženklis (63:73). Tuomet varžovai atsakė penkiais taškais (68:73), bet Morrisas pasižymėjo iš toli (68:76) ir galiausiai panevėžiečiai triumfavo.

Artimiausias namų rungtynes „Lietkabelis“ žais jau šį sekmadienį (lapkričio 23 d.) su Kauno „Žalgiriu“. 

Šiame straipsnyje:
Europos taurė
Panevėžio Lietkabelis
Atėnų Panionios

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų