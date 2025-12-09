Stambule – Flowerso sezono mačas ir „Lietkabelio“ nesėkmė po pratęsimo

Per pirmas keturias minutes septynis taškus pelnius Michaelo Flowerso į priekį vedami panevėžiečiai įgijo nedidelį pranašumą (7:11), bet pirmojo kėlinio pabaigoje iniciatyvą perėmę šeimininkai išsiveržė į priekį (27:19).
Antrojo ketvirčio pradžioje po Berko Ugurlu tolimo metimo ir Ismaelio Kamaget dvitaškio Stambulo klubas susikrovė jau dviženklę persvarą (32:19). Netrukus Flowersas ir Kristianas Kullamae susmeigė po tritaškį ir svečiai priartėjo (32:27).
Po pirmosios dalies komandas skyrė devyni taškai (47:38). Panevėžio komandai dvylika taškų surinko Flowersas, septynis pridėjo Jamelas Morrisas. Stambulo ekipai dešimt pelnė Ante Žižičius.
Įpusėjus trečiajam kėliniui Kristianas Kullamae smeigė tritaškį, Flowersas pridėjo penkis taškus paeiliui ir svečiai iš Panevėžio pranašumą perėmė (56:59).
Tarp komandų ir toliau tęsėsi apylygė kova, o ketvirtojo kėlinio viduryje minimaliu skirtumu pirmavo šeimininkai (73:72). Likus kiek daugiau nei dviems minutėms Kullame dvitaškis ir tritaškis nuo lentos išvedė panevėžiečius į priekį (75:77).
Komandos keitėsi nesėkmingomis atakomis, prasidėjus paskutinei minutei Gabrielius Maldunas prametė abi baudas, bet Justas Furmanavičius atkovojo kamuolį puolime, o Flowersas pasižymėjo iš toli (75:80).
Stambulo klubui tritaškį pelnė Vitto Brownas, panevėžiečiai prarado kamuolį, tuomet Yigitas Arslanas baudų metimais rezultatą išlygino (80:80) ir komandos netrukus keliavo į pratęsimą.
Papildomą laiką Turkijos ekipa pradėjo 12:0 (92:80), pirmuosius taškus svečiai pelnė tik prasidėjus paskutinei minutei ir galiausiai „Bešiktaš“ triumfavo.
Svečių gretose sezono mačą sužaidė 27 taškus pelnęs, 7 kamuolius atkovojęs, 3 – perėmęs ir 35 naudingumo balus surinkęs Flowersas.
