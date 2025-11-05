„Lietkabelis“ svečiuose po atkaklios kovos nusileido Trento krepšininkams

Rungtynes geriau pradėjo šeimininkai – sužaidus keturias minutes po dar vieno Mato Jogėlos dvitaškio Italijos klubas nutolo devyniais taškais (13:4). Visgi svečiai netrukus atsakė atkarpa 9:2 ir beveik ištirpdė deficitą penkiais paeiliui Gabrieliaus Maldūno taškais (15:13).
Antrajame kėlinyje prabėgus minutei Devante Jones dvitaškis vėl padidino Trento klubo persvarą iki devynių (24:15), o ketvirtyje likus trims minutėms Peytonas Aldridge’as pataikė savo trečią tritaškį iš trijų ir Italijos ekipa įgijo dviženklį pranašumą (38:28).
Atotrūkį aikštelės šeimininkai laikė ir trečiajame kėlinyje, bet jo pabaigoje penkiais baudų metimais paeiliui Michaelas Flowersas vėl priartino savo komandą (62:58). Per tris kėlinius panevėžiečiams Flowersas surinko penkiolika taškų ir dvidešimt keturis naudingumo balus.
Likus mažiau nei trims minutėms ketvirtajame kėlinyje Jones’as baudomis padidino savo komandos pranašumą iki šešių taškų (74:68), netrukus Flowersas dar pelnė keturis taškus, bet į jo sėkmingas atakas atsakė ir varžovai (78:72), o Trento klubas galiausiai triumfavo.
