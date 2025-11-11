Lekšas ir Čeponis atskleidė, kiek „Žalgirio“ pergalių mato pirmajame Eurolygos rate

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) kovų kurį laiką nebekomentuojantis Vaidas Čeponis, jau pačioje tinklalaidės pradžioje nepraleido progos įgelti savo buvusiam darbdaviui. Dabar jo balsą galime išgirsti viename iš Vilniaus barų. Ten ilgametis mikrofono virtuozas laisvu formatu padeda stebėti Eurolygos dvikovas. Vyras atskleidė, kad sąlygos dirbti bare – žymiai geresnės nei aukščiausioje vietinėje krepšinio lygoje.
„Man labai patinka. Moka daug geriau, negu, tarkim, LKL‘as.“ – sultingą informaciją pašnekovui atskleidė Čepas. „Ten galiu šnekėt ką noriu. Ten negausiu SMS‘o iš Milašiaus ar Leliugos: „Ką tu šneki?“ <...> ir nusikeikiu, aišku... Žmonėm patinka“, – atviravo krepšinio ekspertas.
Po linksmos pradžios, greitai pereita prie rimtesnių Eurolygos reikalų. Abu vedėjai gyrė turnyrinėje lentelėje su 7 pergalėmis iš 9 galimų kol kas lyderiaujantį kauniečių klubą. Jonas Lekšas praėjusią savaitę pavadino „įspūdinga“, liaupsino Sylvain‘ą Francisco ir taip pat pasiteiravo savo kolegos, kiek „Žalgirio“ pergalių šis tikisi per pirmą Eurolygos ratą.
„Sakyčiau 13” – šiek tiek pamąstęs atsakė V. Čeponis. Linksmų plaučių komentatorius iš karto sulaukė J. Lekšo pritarimo, kuris stipriausiai Lietuvos komandai irgi prognozuoja 13–14 pergalių per 19 rungtynių.
„Eurolygos turo“ duetui įdomių minčių netrūko kalbant ir apie po traumos į „Žalgirio“ rotaciją grįžusį Dovydą Giedraitį. Gynybos specialistas debiutavo LKL mače Kėdainiuose, kur pasirodė solidžiai (13 tšk. per 21 min.).
V. Čeponis mano, kad treneris Tomas Masiulis ras, kaip išnaudoti 193 cm ūgio gynėją, bet baiminasi, kad kažkurie žaidėjai dėl to gali prarasti savo vaidmenis.
„(Tomui) Masiuliui patinka tokie gynėjai, spaudžiantys kamuolį. <...> Iš kažko atims laiko... (Mantas) Rubštavičius gali nebepakilt <...> galvosūkis išlaviruot, padalint tą laiką, kad nebūtų nepatenkintų“, – mintis dėstė jis.
J. Lekšas išliko kiek pragmatiškesnis šiuo klausimu: „Eurolygoje žaidžiantys krepšininkai – jie turi susitaikyti su tokia realybe“, – ant stalo komentatorius metė palyginimą su Valensijos komanda. Pastaroji mačui Kaune net neregistravo Brancou Badio - žaidėjo, turinčio 13 taškų vidurkį. „Sirvydis, Brazdeikis, Giedraitis – bus rungtynių, kada jie nepakils nuo suolo. Tai yra normalu“, – užtikrintai kalbėjo kaunietis.
Kritika iš vedėjų ėmė lietis pro kraštus, vos tik tema pasisuko apie vieną turtingiausių Eurolygos klubų ir favoritu prieš sezoną laikytą Atėnų „Panathinaikos“.
„Apskritai, tai, kaip „Panathinaikos“ atrodo, tikrai neprimena tos komandos, kuri čia būtų visiška favoritė“, – temą pradėjo J. Lekšas, iš karto sulaukęs papildymo iš kolegos.
„Tų pinigų turi, kaip šieno ir ima bet ką. Galvoju kam jiems tas (TJ) Shorts‘as? Turbūt tik tam, kad nesustiprintų kokios kitos stiprios komandos, jų varžovų. <...> (Kendrick‘as) Nunn‘as yra (Ergino) Atamano numylėtinis“, – neįtikinančią favoritų formą reziumavo V. Čeponis.
Skaitytojams primename, kad Atėnų klubo treneris neseniai išstojo su vieša kritika, kad didžiausias vasaros pirkinys – gynėjas TJ Shorts kol kas nuvilia savo žaidimu. Šią temą J. Lekšas uždarė su griežta nuomone, kad amerikietis gynėjas „žinojo, kur eina“, o treneriui Erginui Atamanui „Reik nebetreniruot, jeigu nebėra motyvacijos.“.
Po išsamesnės praėjusios savaitės apžvalgos ir dėmesio „Emporio Armani“, „Anadolu Efes“, „Baskonia“ ir „Bayern“ komandoms, V. Čeponis ir J. Lekšas daugiau diskutavo apie „Žalgirio“ šansus prieš labai rimtą dvigubą savaitę.
Trečiadienį išvykoje susitinkama su vienu Eurolygos favoritų – galinguoju Pirėjo „Olympiakos“, o penktadienį – su Eurolygos debiutantais – „Dubai“ komanda.
„Pažiūrint į pastarąjį penkmetį, aš sakyčiau, kad „Olympiakos“ man yra geriausia Europos komanda su savo sukurta sistema“, – pagyrų trečiadienio oponentams negailėjo J. Lekšas. Eksperto nuomone, tai yra pavojingas oponentas, nors ir su trūkumais gynėjų grandyje.
Į statistiką daug dėmesio kreipęs jo kolega stebėjosi, kad G. Bartzoko treniruojamo klubo žaidimas šį sezoną yra labai pasikeitęs. Ilgametis komentatorius pirštu bedė į sumažėjusi Sašos Vezenkovo metimų skaičių – „Olympiakos“ tiek nebeforsuoja žaidimo per bulgarą.
Abu vedėjai nepamiršo ir mums puikiai pažįstamo Keenan‘o Evans‘o sugrįžimo bei išskyrė pagrindinę graikų grando silpnybę – prastą tritaškių pataikymą (vos 31 proc.). Nepaisant šių dalykų, J. Lekšas bandė išlikti realistu primindamas, kad pastarąjį kartą prieš šį varžovą kauniečiai laimėjo itin seniai – 2021 m. sausio 22 dieną.
Tuo tarpu kalbėdami apie penktadienio varžovą – „Dubai“ komandą, komentatoriai virto didesniais optimistais. Iš V. Čeponio lūpų skrido pagyros šeichų komandos lyderiui – Filipui Petruševui ir treneriui Juricai Golemacui. Jo nuomone, jeigu būtų sveiki kiti lyderiai – „Dubai“ turėtų net daugiau pergalių, tačiau vėliau prasiplėtė, kad komandai trūksta disciplinos, už kurią atsakingas treneris.
Na, o štai J. Lekšas ir vėl buvo kritiškas: „Dubai apskritai nėra gynybos sezono starte. Dwayne‘as Baconas daro, ką nori, praeitą savaitę gerino savo rekordus, bet tai nevedė į pergales. <...> Dubajum aš irgi netikiu. Manau, kad čia „Žalgiris“ turėtų pasiimti tą pergalę“.
Ypatingai dideliu pranašumu svečiams, anot jo, turėtų būti išretėjusi priekinė „Dubai“ linija bei tai, kad pagrindinis gynybos ginklas – serbas Aleksa Avramovičius dar tik grįžta po traumos ir nebus kam stabdyti Sylvaine‘o Francisco.
Nors išsakytos abiejų komentatorių mintys skyrėsi, prognozių rubrikoje vyravo absoliutus sutarimas. Tiek V. Čeponis, tiek J. Lekšas, tiek nuotoliniu būdu prognozes pateikęs P. Vaitiekūnas vieningai spėjo, kad „Žalgiris“ patirs pralaimėjimą Pirėjuje, bet solidžiai reabilituosis Dubajuje.
Šioje tinklalaidėje taip pat išgirsite ir prognozes kitiems Eurolygos susitikimams, sužinosite, kokį naują darbą turi V. Čeponis ir kaip jam ten sekasi. Na, o vedėjai taip pat atskleis, kokiam Eurolygos treneriui kitam gresia netekti darbo.
Prieš dvigubą savaitę garantuotai nenorėsite praleisti šios „Eurolygos turo“ laidos.
