„Lietkabelį“ sutriuškinęs „Žalgiris“ pasiekė visų laikų LKL rekordą

Kauno „Žalgiris“ (4-0) tęsia sėkmingą sezono startą Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) ir namuose 97:68 (20:21, 29:19, 23:12, 25:16) nugalėjo Panevėžio „Lietkabelį“ (2-2).
Panevėžio komanda startavo geriau ir atitrūko 6:2, tiesa, Dovydas Giedraitis ir Jonas Valančiūnas skirtumą greitai tirpdė, o Carsenas Edwardsas lygino rezultatą – 8:8. Į Mariaus Grigonio tolimą metimą atsakė ir svečiai, surengę atkarpą 6:0 ir atitrūkę 19:13. Vis tik netrukus spurtą nutraukė tas pats M.Grigonis, vėl pataikęs tritaškį. Po pirmojo ketvirčio žalgiriečiai atsiliko 20:21.
J. Valančiūnas sugrąžino iniciatyvą į „Žalgirio“ rankas (29:25), nors legionieriai ir tempė į priekį panevėžiečius – 31:33. Pranašumą kauniečiai augino, nes Deividas Sirvydis realizavo dvi atakas paeiliui (38:31), tiesa, į tai reagavo ir svečiai, žaibiškai artėję – 37:40. E. Ulanovo, M. Grigonio ir M. Blaževičiaus taškai leido „Žalgiriui“ po dviejų ketvirčių pirmauti tvirčiau – 48:38.
Gera trečio kėlinio pradžia sparčiai augino „Žalgirio“ pranašumą (58:40), o labiausiai prie jos prisidėjo Jonas Valančiūnas. Taškus panevėžiečiai rinko tik baudų metimais, tad tuo pasinaudojęs šeimininkai bėgo vis labiau – 65:47. Skirtumas augo iki dviženklio (67:47) ir po trijų kėlinių Kauno komanda iniciatyvą turėjo savo rankose – 72:52.
Paskutinis kėlinys buvo formalumas: D. Slevos ir J. Valančiūno taškai nubraukė likusią intrigą – 85:60. Rungtynes „Žalgiris“ užbaigė ramiai.
Mačą „Žalgiryje“ praleido Ąžuolas Tubelis, Sabenas Lee ir Nigelas Williamsas-Gossas.
„Žalgiryje“ niekas nežaidė ilgiau 22 minučių. 17 taškų pelnė M. Grigonis, 15 – J. Valančiūnas.
„Lietkabelyje“ su 21 tašku išsiskyrė Alexanderis Schumacheris.
„Žalgiris“: Marius Grigonis 17 (5/5 trit.), Jonas Valančiūnas 15 (7 atk. kam.), Deividas Sirvydis 14, Carsenas Edwardsas ir Dustinas Sleva – po 11.
„Lietkabelis“: Alexanderis Schumacheris 21, Ivanas Fevrier ir Keondre Kennedy – po 11, Milošas Iličius 11.
Visų laikų rekordas LKL
Rungtynes prieš Panevėžio „Lietkabelį“ laimėję žalgiriečiai iškovojo jau 39-tą pergalę paeiliui Lietuvos krepšinio lygoje (LKL).
Tai yra ilgiausia kada nors fiksuota pergalių serija LKL.
Įdomu tai, kad ši serija prasidėjo būtent po praeito sezono rungtynių su „Lietkabeliu“. Spalio 17 dienos mačą pralaimėję kauniečiai vėliau įsirašė 35 pergales paeiliui. Šį sezoną jau pasiekti 4 laimėjimai, tad serija gali būti pagerinta jau netrukus.
Pastarąją rekordinę seriją (38 pergalės) žalgiriečiai fiksavo dar 1998–1999 metais, tam taip pat prireikė dviejų sezonų ir be nesėkmių Kauno klubas žengė 18 mėnesių, kol seriją nutraukė Vilniaus „Sakalai“.
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