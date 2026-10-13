„Lietkabelis“ iškovojo skambią pergalę prieš PAOK

PAOK gretose netrūksta ir Lietuvos krepšinio sirgaliams puikiai pažįstamų veidų. Visai neseniai prie komandos prisijungė Donatas Motiejūnas, ekipai vadovauja Andrea Trinchieri, o jos sudėtyje taip pat yra tokie garsūs krepšininkai kaip Cedi Osmanas, Nickas Calathesas, Marcusas Fosteris ir kiti.
Rungtynių eiga
„Lietkabelis“ rungtynes pradėjo tokiu starto penketu:
Alexanderis Schumacheris
Ivanas Février
Danielis Baslykas
Milošas Ilićius
Ognjenas Jaramazas
Rungtynes dėjimu pradėjo Ivanas Février, pasinaudojęs gražiu Milošo Ilićiaus perdavimu. Tiesa, jau kitoje atakoje taikliu metimu iš toli atsakė buvęs Kauno „Žalgirio“ žaidėjas Nazas Mitrou-Longas (2:3).
Pirmoje kėlinio pusėje abi komandos žaidė taškas į tašką. Panevėžiečių gretose puolime išsiskyrė Ognjenas Jaramazas ir Ivanas Février, kurie tuo metu jau buvo surinkę po 4 taškus (13:12).
Po reklaminės minutės pertraukėlės vaizdas aikštelėje ir toliau buvo labai lygus. Iki kėlinio pabaigos likus trims minutėms, Cedi Osmanas realizavo abi baudas ir dar kartą išlygino rezultatą (17:17).
Ketvirčio pabaigoje nedidelį spurtą surengė „Lietkabelis“. Vis dėlto PAOK greitai sumažino atsilikimą, o prieš antrąjį ketvirtį komandas skyrė vos vienas taškas (23:22).
Antrąjį kėlinį šeimininkai pradėjo spurtu 4:0. Marius Valinskas pataikė iš vidutinio nuotolio, Milošas Ilićius pridėjo du taškus iš po krepšio, o panevėžiečiai įgijo penkių taškų persvarą (27:22). Po sėkmingesnės „Lietkabelio“ atkarpos Andrea Trinchieri buvo priverstas prašyti ankstyvos minutės pertraukėlės.
Po italo paprašytos minutės pertraukėlės PAOK pradėjo demonstruoti solidesnį žaidimą. Graikijos klubas per trumpą laiką sumažino savo atsilikimą iki minimalaus (30:29). Vis dėlto atsaką sėkmingesnei PAOK atkarpai turėjo ir „Lietkabelis“. Po keturių Mariaus Valinsko taškų iš eilės panevėžiečiai vėl susigrąžino šešių taškų pranašumą (37:31).
Ketvirčio pabaigą įspūdingai sužaidė panevėžiečiai. Alexanderis Schumacheris su komandos draugais surengė tikrą šou, po kurio „Lietkabelio“ persvara vienu metu išaugo net iki 13 taškų. Tiesa, paskutinėje atakoje Nazas Mitrou-Longas pataikė iš toli ir prieš antrąją rungtynių pusę sumažino PAOK atsilikimą iki dešimties taškų (50:40).
Trečiąjį kėlinį geriau pradėjo svečiai iš Graikijos. Cedi Osmanas pelnė tris taškus, dar du pridėjo Nickas Calathesas. Tuo metu panevėžiečiai antrosios rungtynių pusės pradžioje strigo puolime, o PAOK sumažino atsilikimą iki penkių taškų (50:45).
PAOK per pirmąsias tris trečiojo kėlinio minutes surengė spurtą 10:2. Po tokios sėkmingos svečių atkarpos Nenadas Čanakas buvo priverstas prašyti minutės pertraukėlės (52:50).
Po pasitarimo vaizdas aikštelėje nepasikeitė. Dar vieną tritaškį pataikė Nickas Calathesas, o PAOK po ilgesnės pertraukos persvėrė rezultatą savo naudai (55:57).
Vis dėlto „Lietkabelis“ rankų nenuleido. Keondre Kennedy ir Ognjenas Jaramazas pataikė po tritaškį, dar du taškus pridėjo Gabrielius Maldūnas, o šeimininkai vos per minutę susigrąžino pranašumą (63:57).
Trečiasis ketvirtis tapo tikru atkarpų krepšiniu – vienos komandos sėkmingą atkarpą keitė kitos atsakas. Iki kėlinio pabaigos likus mažiau nei dviem minutėms, Keondre Kennedy po „alley-oop“ perdavimo galingai sugrūdo kamuolį į krepšį, o „Lietkabelio“ persvara vėl išaugo iki penkių taškų (67:62).
Paskutinės kėlinio minutės ir vėl priklausė panevėžiečiams. Keondre Kennedy pataikė tritaškį iš kampo, o kitoje atakoje išprovokavo varžovo pražangą mesdamas iš toli. Prieš lemiamą ketvirtį „Lietkabelis“ vėl susigrąžino dviženklį pranašumą (74:64).
Paskutinįjį ketvirtį „Lietkabelis“ pradėjo taikliu Ognjeno Jaramazo tritaškiu, taip pratęsdamas sėkmingą savo atkarpą iki 10:2 ir dar labiau padidindamas persvarą (77:64).
Kėliniui įpusėjus panevėžiečiai ir toliau išlaikė pranašumą. Nors PAOK kelis kartus buvo priartėjęs, po taiklaus Ivano Février tritaškio komandas vėl skyrė 15 taškų (86:71). Po šio epizodo Andrea Trinchieri paprašė jau trečiosios minutės pertraukėlės.
Iki ketvirčio pabaigos likus dviem su puse minutės, rungtynes vis dar kontroliavo šeimininkai. Nors po Marcuso Fosterio dvitaškio su pražanga PAOK sumažino atsilikimą iki vienženklio, „Lietkabelis“ išliko priekyje (89:80).
Per likusį laiką Panevėžio klubas nepalūžo, išsaugojo pranašumą ir iškovojo skambią antrąją pergalę Europos taurėje.
„Lietkabelis“: Alexanderis Schumacheris, Ognjenas Jaramazas, Keondre Kennedy 17, Marius Valinskas 14.
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