„Lietkabelis“ kontrolinių rungtynių ciklą pradėjo pergale

„Lietkabelis“ rungtynes pradėjo tokiu startiniu penketu:
Nojus Radžius
Ognjen Jaramaz
Daniel Baslyk
Ivan Fevrier
Veljko Ilić
Londono „Lions“ startinis penketas:
Joel Scott
Maxwell Lewis III
Devante Jones
Ethan Prince
Landrius Horton
Pirmuosius rungtynių taškus pelnė Londono „Lions“, tačiau jau kitoje atakoje „Lietkabelio“ taškų sąskaitą prasiveržimu atidarė Nojus Radžius. Netrukus dar du taškus pridėjo Veljko Ilić.
Prabėgus nepilnoms trims minutėms po keitimo aikštelėje pasirodė Alexanderis Schumacheris. Vos įžengęs į aikštę šveicaras pelnė du greitus taškus. Įpusėjus kėliniui, po taiklaus Ivano Fevriero tritaškio, rezultatas tapo lygus (10:10).
Antroje pirmojo kėlinio pusėje sėkmingą atkarpą sužaidė A. Schumacheris. Gynėjas pataikė tritaškį, pridėjo dvitaškį iš vidutinio nuotolio ir vos per kelias minutes savo sąskaitoje jau turėjo 7 taškus.
Kėlinio pabaigoje sėkmingi A. Schumacherio ir brolių Iličių epizodai puolime leido „Lietkabeliui“ persverti rezultatą ir pirmąjį ketvirtį užbaigti turint vieno taško pranašumą (18:19).
Pirmajame kėlinyje A. Schumacheris pelnė 7 taškus, dar 5 pridėjo V. Ilić.
Londono „Lions“ gretose išsiskyrė Tarikas Phillipas, surinkęs 6 taškus, o Joelis Scottas pridėjo 4.
Antrąjį kėlinį sėkmingiau pradėjo panevėžiečiai. Keondre Kennedy pataikė du tritaškius, Gabrielius Maldūnas pridėjo du taškus ir „Lietkabelis“ įgijo keturių taškų persvarą (23:27). Po sėkmingos Panevėžio ekipos atkarpos Londono „Lions“ strategui Tautvydui Saboniui teko prašyti minutės pertraukėlės.
Po pauzės „Lietkabelis“ apsukų nemažino. Gytis Nemeikša du kartus taikliai atakavo iš toli, K. Kennedy pridėjo dar vieną tritaškį, o panevėžiečių pranašumas išaugo iki 9 taškų (29:38).
Vis dėlto panevėžiečių klaidos puolime leido Londono „Lions“ sugrįžti į rungtynes. Didžiosios Britanijos klubas laimėjo atkarpą 12:0 ir, likus žaisti kiek daugiau nei trims minutėms, „Lietkabelis“ jau buvo besivejančiųjų vaidmenyje (39:38).
Paskutiniąsias antrojo ketvirčio minutes ir toliau sėkmingiau žaidė londoniečiai. Nors „Lietkabeliui“ dar pavyko susigrąžinti pranašumą, taiklus „Lions“ metimas paskutinę kėlinio sekundę lėmė, kad į ilgąją pertrauką panevėžiečiai išėjo turėdami dviejų taškų deficitą (45:43).
Po dviejų kėlinių „Lietkabelio“ gretose rezultatyviausias buvo K. Kennedy, pelnęs 9 taškus (3 tritaškiai).
Antrąją rungtynių pusę sėkmingiau pradėjo Londono „Lions“. Londoniečiai laimėjo atkarpą 12:7 ir susikrovė septynių taškų pranašumą (57:50). Trečiajame kėlinyje abi komandos keitėsi sėkmingomis atakomis, o iki ketvirčio pabaigos likus trims minutėms skirtumas tarp ekipų vis dar siekė 7 taškus (63:56).
Kėlinio pabaigoje sėkmingą atkarpą sužaidė „Lietkabelis“. Tritaškį pataikė K. Kennedy, o po keturių iš eilės N. Radžiaus taškų rezultatas vėl tapo lygus (63:63).
Po Londono „Lions“ minutės pertraukėlės panevėžiečiai ir toliau tęsė sėkmingą atkarpą. N. Radžius perėmė kamuolį, D. Baslyk greitoje atakoje pataikė tritaškį, o po taiklaus G. Maldūno dvitaškio „Lietkabelio“ pranašumas išaugo iki 5 taškų (63:68).
Kėlinio pabaigoje komandos dar apsikeitė taikliais baudų metimais, o trečiąjį ketvirtį „Lietkabelis“ užbaigė turėdamas 5 taškų persvarą (65:70).
Panevėžiečiai ketvirtąjį kėlinį pradėjo dviem klaidomis iš eilės. Tuo pasinaudojusi Londono ekipa pelnė 4 taškus be atsako, o po taiklių Keenano Evanso baudų metimų persvėrė rezultatą savo naudai (71:70).
Po Nenado Čanako minutės pertraukėlės sėkmingą atkarpą sužaidė ir „Lietkabelis“. Po gražaus Ž. Šimonio perdavimo M. Ilić pelnė du taškus su pražanga ir išvedė Aukštaitijos ekipą į priekį (74:77).
Iki rungtynių pabaigos likus pusketvirtos minutės taikliai iš toli atakavo Keenanas Evansas ir išlygino rezultatą (81:81). Vėliau komandos apsikeitė taikliais metimais, tačiau, likus minutei iki rungtynių pabaigos, rezultatas vis dar buvo lygus (83:83).
Iki rungtynių pabaigos likus 38,2 sekundės Ognjenas Jaramazas paskutinę atakos sekundę pataikė sudėtingą tritaškį ir išvedė „Lietkabelį“ į priekį (83:86). G. Maldūnas pridėjo vieną taiklų baudos metimą, N. Radžius – dar du, o likus žaisti 11,1 sekundės panevėžiečių pranašumas išaugo iki 6 taškų (83:89).
Paskutinėje atakoje Londono „Lions“ pelnyti taškų nepavyko, todėl Panevėžio „Lietkabelis“ šventė pergalę pirmosiose kontrolinėse rungtynėse.
Panevėžio „Lietkabelis“: Keondre Kennedy 15 (5/5 tritaškiai), Alexanderis Schumacheris 13, Milošas Ilić 9.
Londono „Lions“: Keenanas Evansas 13, Deane’as Williamsas 12, Joelis Scottas 12.
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