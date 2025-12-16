„Lietkabelis“ savo aikštėje nusileido Vokietijos klubui

Rungtynes kur kas geriau pradėjo svečiai, po penkių paeiliui Kevino Yebo taškų Vokietijos klubas įgijo dviženklę persvarą jau pirmosiomis minutėmis (2:12).
Visgi pirmajam kėliniui artėjant prie pabaigos Michaelas Flowersas tritaškiu atstaė lygybę (21:21), o į antrąjį ketvirtį Chemnico klubas nusinešė tik plius penkis (21:26).
Dviženklį pranašumą ekipa iš Vokietijos vėl įgijo antrajame kėlinyje likus mažiau nei dviems minutėms po Yordano Minchevo dvitaškio (34:44). Pasibaigus pirmajai daliai „Niners“ pirmavo trylikos taškų skirtumu (36:49).
Per pirmąją rungtynių pusę panevėžiečiams dešimt taškų surinko Kristianas Kullamae, varžovėms po tiek pat pridėjo Johnas Newmanas III ir Kostja Mushidi.
Įsibėgęjęs Vokietijos klubas įpusėjus trečiajam kėliniui įgijo rekordinį aštuonuolikos taškų pranašumą (46:64), tačiau „Lietkabelis“ nepasidavė ir iki ketvirčio pabaigos sumažino savo atsilikimą iki devynių (59:68).
Ketvirtąjį kėlinį šeimininkai pradėjo 11:4 ir dar labiau priartėjo (70:72). Visgi svečiai neleido panevėžiečiams galutinai perimti iniciatyvos – likus kiek daugiau nei dviems minutėms komandas skyrė septyni taškai (72:79).
Netrukus po Fardawso Aimaqo dvitaškio su pražanga skirtumas sumažėjo iki minimumo (79:80), tačiau netrukus taikliu metimu atsakė Amadou Sow, o Nike Sibande pridėjo du taiklius baudų metimus (79:84) ir galiausiai Vokietijos ekipa triumfavo.
Artimiausias namų rungtynes „Lietkabelis“ sausio 4 d. su Utenos „Juventus“, o sausio 7 d. namie susikaus su Breso Burgo „JL“.
