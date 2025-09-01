Lietuvos krepšininkai pilnutėlėje Tamperės arenoje nugalėjo Suomijos rinktinę

Ši pergalė taip pat užtikrino Lietuvos rinktinei kelialapį į Senojo žemyno atkrintamąsias varžybas, kurios vyks Rygoje (Latvija).
Rungtynes sėkmingiau pradėjo suomiai (9:2), tačiau lietuviai greitai stabilizavo padėtį ir po pirmojo kėlinio atsiliko tik simboliškai (20:1).
Mūsiškių pranašumas pradėjo ryškėti antrajame kėlinyje. Būtent jame Lietuvos rinktinė pirmą kartą išsiveržė į priekį ir įpusėjus rungtynėms pirmavo 45:36.
Trečiajame kėlinyje lietuviai išlaikė susikurtą persvarą ir sužaidus 30 min. pirmavo 57:48.
Ketvirtojo kėlinio pradžioje susižeidė ir priverstinai aikštę paliko pagrindinis Lietuvos rinktinės įžaidėjas Rokas Jokubaitis.
Lietuvos rinktinės pergalę iš esmės įtvirtino Tado Sedekerskio tritaškis, kuris likus 27,5 sek. padidino persvarą iki 79:71.
Puikias rungtynes sužaidė 24-ąjį gimtadienį rugsėjo 1-ąją minintis Marekas Blaževičius. Vilnietis pelnė 14 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir surinko 19 naudingumo balų. Šią statistiką Marekas užfiksavo per 19:38 min.
Iki susižeidžiant, R. Jokubaitis per 26:32 min. pelnė 16 taškų ir atliko 9 rezuzltatyvius perdavimus.
Puikiai suveikė Rimo Kurtinaičio paruoštas gynybos planas prieš Suomijos lyderį Lauri Lauri Markkaneną – NBA superžvaigdės gyvenimą gerokai apsunkino intensyvi Margirio Normanto ir Igno Sargiūno gynyba.
Paskutiniame grupės ture lietuviai trečiadienį susitiks su Švedijos (1/3) krepšininkais.
