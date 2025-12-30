Lietuvos krepšinio metai: šalį suvienijusi vyrų rinktinė ir stebuklingi krepšininkų pasirodymai

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai kalendorinius metus pradėjo paskutiniu FIBA „EuroBasket“ atrankos langu.
Kelialapį į Europos čempionatą anksčiau laiko užsitikrinę krepšininkai paskutiniajame atrankos „lange“ vasarį 82:48 nugalėjo Lenkijos rinktinę ir 82:75 įveikė Estiją.
Šios rungtynės tapo paskutinėmis, kai Mindaugas Kuzminskas vilkėjo Lietuvos rinktinės marškinėlius.
Rinktinės garbę nuo 2013 m. gynęs ir du Europos čempionato sidabro medalius iš eilės su nacionaline komanda laimėjęs M. Kuzminskas su rinktine atsisveikino Klaipėdos „Švyturio“ arenoje.
„Niekada netikėjau, kad gyvenime ateis akimirka, kad su rinktinės marškinėliais stovėsiu prieš jus ir jausiu tokią meilę. Didelis ačiū jums, mano nuomone, jūs esate patys geriausi pasaulyje. Tikiuosi, kad pergalės greitai grįš ir į mūsų kiemą. Žaidėjams, kurie susirinkę čia ir kurių čia nėra, – važiuokite į rinktinę visąlaik. Važiuokite, nesvarbu, ar „langas“, ar „palangė“, ar čempionatas – jokio skirtumo. Laisvas laikas palauks, vasaros palauks, bet tokios akimirkos, kurias gali išgyventi kažką laimėdamas, turbūt yra vienos geriausių pasaulyje. Paskutinis trumpas ačiū mano šeimynai, važiavo šiandien kaip į laidotuves, visi ramūs buvo, su ašarytėmis. Bet suprantu ir juos, jie matė, ką išgyvenau. Ačiū visiems ir paskutinį kartą sušaukime kartu: „Mes už Lietuvą“, – „Švyturio“ arenoje savo atsisveikinimo kalbą vasarį sakė M. Kuzminskas.
Liepos pradžioje Lietuvos rinktinė pradėjo pasiruošimą Europos čempionatui. Kontrolinių rungtynių cikle Lietuvos rinktinė sužaidė septynerias rungtynes ir iškovojo šešias pergales. Mūsiškiai nugalėjo Estiją, Turkiją, Sakartvelą, Latviją, Slovėniją, Islandiją ir po įtemptos kovos atsakomajame mače nusileido Turkijai.
Europos čempionato starte R. Kurtinaičio auklėtiniai 94:70 nugalėjo Didžiosios Britanijos krepšininkus ir užtikrintai 94:67 įveikė Juodkalniją. Trečiajame ture Lietuvos rinktinė 88:107 turėjo pripažinti būsimų Europos čempionų vokiečių pranašumą.
Ketvirtajame ture Lietuva 81:78 palaužė namų arenoje žaidusią Suomijos rinktinę. Šiose rungtynėse R. Kurtinaitis panaudojo neįprastą ir krepšinio bendruomenę nustebinusį sprendimą – 194 cm ūgio gynėjas Margiris Normantas ėmėsi prižiūrėti 216 cm ūgio NBA žvaigždę Lauri Markaneną.
Su užduotimi M. Normantas susitvarkė puikiai – kibi lietuvio gynyba išbalansavo L. Markkaneno ir visą Suomijos rinktinės žaidimą.
Vis tik šios rungtynės į atmintį labiausiai įsirėžė dėl Roko Jokubaičio traumos. Ketvirtojo kėlinio pradžioje Lietuvos rinktinės lyderis verždamas link krepšio patyrė sudėtingą kryžminių raiščių traumą.
Iki tol krepšininkas Europos čempionate fiksavo 17,2 taško, 8,5 rezultatyvaus perdavimo ir 18 efektyvumo balų vidurkius.
Be pagrindinio lyderio likusi Lietuvos rinktinė grupės etapą baigė 74:71 nugalėdama Švedijos rinktinę.
Iš Tamperės į Rygą persikėlę Lietuvos rinktinės krepšininkai Europos čempionato aštuntfinalyje 88:79 nugalėjo šeimininkę Latvijos rinktinę.
Prie to labiausiai prisidėjo lyderio vaidmenį iš R. Jokubaičio perėmęs Arnas Velička. Lietuvis pelnė 21 tašką ir sumaniai skirstydamas kamuolius komandos draugams atliko net dvylika rezultatyvių perdavimų.
A. Velička tapo vos trečiuoju žaidėju per pastaruosius 30 metų, kuris Europos čempionato rungtynėse surinko bent dvidešimt taškų, dešimt rezultatyvių perdavimų ir penkis atkovotus kamuolius. Anksčiau tai pavyko tik Mateušui Ponitkai (2022 m.) ir Lukai Dončičiui (2025 m.).
Arnas taip pat tapo vos trečiuoju lietuviu, kuriam turnyro atkrintamosiose pavyko atlikti dviženklį rezultatyvių perdavimų skaičių. Šarūnas Jasikevičius ir Mantas Kalnietis savo laiku buvo atlikę po vienuolika rezultatyvių perdavimų.
Rungtynėse su Latvijos rinktine įžaidėjui buvo prakirsta galva. Krepšininkas skubiai išbėgo į rūbinę, o po kelių akimirkų grįžo į aikštę jau su raiščiu ant galvos.
Būtent šis raištis tapo įkvėpimu lietuviams, masiškai patraukusiems į Rygą. Ketvirtfinalyje su Graikijos krepšininkais Lietuvos krepšinio sirgaliai dominavo Rygos arenoje, o dažnas aistruolis savo galvą buvo papuošęs baltu raiščiu.
Aštuntfinalyje ir ketvirtfinalyje Lietuvos sirgaliai nuostabiai atliko „Tautišką giesmę“ ir savo vienybe sužavėjo visą Europą.
Po dviejų kėlinių Europos čempionato ketvirtfinalyje Lietuvos ir Graikijos rinktines skyrė vos penki taškai. Vis tik antroje rungtynių pusėje pradėjo ryškėti Giannis Antetokounmpo į priekį vedamų graikų pranašumas.
Nors lietuviai kovojo iki paskutinių sekundžių, ketvirtfinalis buvo pralaimėtas 76:87 ir kova dėl išsvajotųjų medalių buvo baigta.
Kaip paaiškėjo vėliau, be R. Jokubaičio čempionatą užbaigusi Lietuvos rinktinė galutinėje Europos čempionato rikiuotėje užėmė penktą vietą.
Būtent šią poziciją Lietuva užima ir atnaujintame FIBA Europos rinktinių reitinge.
Lapkritį startavo atranka į 2027 m. FIBA Pasaulio taurę Katare. Pirmosiose atrankos rungtynėse su Didžiąja Britanija stebuklus kūrė ir į krepšinio vadovėlius įsirašė Ignas Sargiūnas.
Per aštuonias sekundes tris tritaškius pataikęs gynėjas su sirena 89:88 išplėšė pergalę Lietuvos rinktinei, kurią Londone palaikė daugiatūkstantinė lietuvių diaspora.
Iškart po fenomenalaus pasirodymo I. Sargiūnas tapo pasauline interneto sensacija, o jo tritaškiai buvo lyginami su istoriniais NBA žvaigždžių Reggie Millerio ir Tracy McGrady epizodais.
Po kelių dienų Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vykusiame antrosiose atrankos rungtynėse Lietuva paskutinėmis sekundėmis 81:82 nusileido Italijos krepšininkams.
Jau vasario 27 d. Lietuvos rinktinės laukia Pasaulio taurės atrankos rungtynės Islandijoje. Kovo 2 d. nacionalinės rinktinės dar sykį susitiks Klaipėdoje. Artėjančią vasarą įvyks dar du FIBA „langai“, kurie bus ypač svarbūs.
Naujausi komentarai