Lietuvos krepšinio rinktinė buria tvirtą branduolį

Patvirtino ir žalgiriečiai
Antrajame Pasaulio taurės turnyro atrankos etape lietuviai (3 pergalės ir 3 pralaimėjimai) žais J grupėje drauge su Turkijos (6 pergalės), Italijos (5 ir 1), Serbijos (4 ir 2), Islandijos (3 ir 3) bei Bosnijos ir Hercegovinos (2 ir 4) komandomis.
„Darbų daug, taisytinų dalykų – taip pat. Puikiai tą suprantame. Dabar svarbiausia visiems suremti pečius ir maksimaliai gerai atlikti tai, kas priklauso nuo mūsų“, – teigė Lietuvos rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis.
Jo žodžiais, pokalbiai su rinktinės kandidatais ir jų atstovais vyksta kasdien. Be kitų krepšininkų, apie savo ketinimus atvykti į Birštoną jau patvirtino rezultatyviausias pirmojo etapo rinktinės žaidėjas Ąžuolas Tubelis (vid. po 18,3 taško). Į nacionalinę komandą sugrįžta ir puolėjas Arnas Butkevičius, kalbamasi su dar keliais Kauno „Žalgirio“ klubo krepšininkais. Rinktinei padės ir pernai Eurolygoje žaidęs puolėjas Gytis Radzevičius, neseniai grįžęs į Vilniaus „Ryto“ ekipą.
Stebina propaganda
Pirmadienį teigiamą atsakymą R. Kurtinaitis išgirdo iš Kasparo Jakučionio. Su šiuo įžaidėju vairininkas buvo susitikęs Vilniuje vykstančioje jo vardo krepšinio stovykloje.
Tiesa, K. Jakučionio situacija dar priklauso nuo jo naujojo klubo „Milwaukee Bucks“ pozicijos. Šiais klausimais kontaktuojama su NBA klubu. Iš NBA laukiama ir trenerių štabo papildymo.
„Neslėpsiu, mane, švelniai tariant, stebina pasigirstantys kai kurių kolegų raginimai žaidėjams nevykti į rinktinę. Mano nuomone, tai visiškai nesuvokiama. Juk kalbama ne apie Kurtinaičio ar Petraičio rinktinę ir ne apie asociacijos rinktinę. Mes kalbame apie svarbiausią savo šalies komandą. Apie didelę privilegiją ginti Lietuvos garbę. Džiugu, kad krepšininkai tai supranta“, – pabrėžė R. Kurtinaitis.
Mane, švelniai tariant, stebina pasigirstantys kai kurių kolegų raginimai žaidėjams nevykti į rinktinę.
Repetuos su NCAA žvaigždėmis
Iki tol lietuviai numatę sužaisti keturis mačus su mūsų šalyje viešėsiančiomis Arizonos ir Mičigano universitetų komandomis ir vieną su Estijos rinktine.
Tiesa, dalį rungtynių su pajėgiausiomis NCAA ekipomis sužais rezervinė Lietuvos rinktinė, kurioje gausu NCAA žaidžiančių jaunųjų mūsų šalies talentų. Šiai komandai diriguoja Mindaugas Lukošius.
Pirmasis kontrolinis mačas su NCAA finalo ketverto dalyve – Arizonos universiteto „Wildcats“ – vyks rugpjūčio 19 d. Jonavoje. „Wildcats“ ekipai atstovauja perspektyvūs buvę „Žalgirio“ dubleriai – aukštaūgiai Motiejus Krivas ir Ugnius Jaruševičius. Bene garsiausias Arizonos kolektyvo narys Bryce’as Jamesas – NBA legendos LeBrono Jameso sūnus.
NCAA čempionė Mičigano ekipa turnė pradės rugpjūčio 23 d. Vilniuje, o kitą dieną pasirodys Utenoje.
Varžovai stiprinasi
Artimiausias oficialias FIBA atrankos rungtynes rinktinė žais rugpjūčio 28 d. Stambule su Turkijos ekipa bei rugpjūčio 31 d. Vilniuje su Bosnijos ir Hercegovinos komanda.
R. Kurtinaičio žodžiais, tiek artimiausių rungtynių svarba, tiek kitų rinktinių pavyzdys rodo, kad būtina sutelkti maksimalias įmanomas pajėgas.
„Stebime, kaip komplektuojasi kitos rinktinės. Nežiūrint rezultatų, jos pasitelks savo lyderius, NBA žvaigždes. Serbijos komandai šiame etape padės Nikola Jokičius. Turkijos rinktinė, nepaisant puikios turnyrinės situacijos, taip pat žada turėti stipriausią sudėtį. Kitose grupėse tą patį daro ispanai. Graikams, turintiems tokį pat rezultatą kaip ir mūsų (3 pergalės ir 3 pralaimėjimai), talkins Giannis Antetokounmpo. Jų lyderiai supranta atstovavimo rinktinei svarbą. Todėl ir mes turime surinkti tvirtą branduolį“, – sakė R. Kurtinaitis.
Moterų ambicijos
Šiandien Gargžduose startuoja ir Lietuvos moterų krepšinio rinktinė. Viliaus Stanišausko treniruojama komanda oficialiai pradeda pasirengimą 2027 m. Europos čempionatui, pirmą kartą vyksiančiam ir Lietuvoje.
Ketvirtadienį 19 val. mūsiškių laukia akistata su Švedijos rinktine. Prieš tai tądien sužais Lenkijos ir Suomijos komandos. Penktadienį nuo 19 val. lietuvės pasigalynės su Lenkijos ekipa, o prieš tai švedės susitiks su suomėmis.
Lietuvos rinktinė Gargžduose stovyklavo nuo praėjusios savaitės. Stovykloje nedalyvauja mūsų šalies atstovės iš WNBA klubų – Justė Jocytė ir Laura Juškaitė. Pastaroji Lietuvos rinktinės kapitonė buvo viena rezultatyviausių Toronto „Tempo“ klubo (10 pergalių ir 17 pralaimėjimų) žaidėjų 93:100 pralaimėtoje akistatoje su viena lygos lyderių Minesotos „Lynx“ (23 ir 6). L. Juškaitė žaidė net 34 min., pelnė 18 taškų (4/7 dvit., 3/7 trit.,), atkovojo keturis kamuolius, po tris kartus suklydo ir prasižengė.
27-erių puolėja savo debiutiniame sezone yra fiksavusi 25 pelnytų taškų asmeninį rekordą. Toronto klubas WNBA lygos rikiuotėje užima vienuoliktąją vietą tarp penkiolikos dalyvių.
„Norisi pamėginti jaunesnes kandidates, pasižiūrėti, kaip jos atrodo rinktinės kontekste. Tai svarbu, nes iki Europos čempionato liko dar beveik metai ir niekas iš senbuvių negarantuotas dėl vietos galutinėje sudėtyje – gali pasitaikyti traumų, kitų aplinkybių. Turime būti tam pasirengę“, – dėstė V. Stanišauskas.
2027 m. Senojo žemyno pirmenybės vyks Lietuvoje, Belgijoje, Švedijoje ir Suomijoje birželio 16–27 d.
Naujausi komentarai