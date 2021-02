Lietuvos moterų krepšinio rinktinės strategas M. Šernius: vilčių turime

Būtina laimėti

Pirmadienį Lietuvos krepšininkės išvyks į Stambulą, kur vasario 4 ir 6 d. žais paskutines Europos čempionato atrankos etapo E grupės rungtynes.

4 d. mūsiškės susitiks su Turkijos komanda, 6 d. – su Serbijos ekipa, kuri jau užsitikrinusi vietą finalo turnyre.

Lietuvėms, kad patektų į "EuroBasket" stipriausiųjų gretas, reikia bent vieno taško skirtumu įveikti serbes ir 24 taškų (ar didesne persvara) nugalėti turkes. Tuomet lietuvės E grupėje liktų antros ir turėtų tikėtis palankių rezultatų kitose grupėse, nes į finalo turnyrą pateks visų devynių grupių nugalėtojos ir penkios geriausios antrąsias vietas užėmusios rinktinės.

2019-aisiais Lietuvos komanda 51:74 nusileido Turkijos ekipai, o pernai 71:82 – Serbijos atstovėms.

Iš varžybų buvo pašalinta Albanijos rinktinė, 2020-ųjų lapkritį neatvykusi žaisti atrankos rungtynių.

Neišvengė nuostolių

Lūkesčius komplikuoja tai, kad komandai negalės padėti traumas patyrusios Gabija Meškonytė ir Laurita Jurčiūtė bei neseniai koronavirusu persirgusi Laura Juškaitė.

"Vežamės jaunimą – merginos pamatys, koks gi tas serbiškas ir turkiškas moterų krepšinis, įgis patirties, – sakė M.Šernius. – Turkijos ekipa – stiprios sudėties, žais namuose, be to, dar turės papildomas kelias dienas pasiruošti – kol mes keliausime, varžovės jau bus susirinkusios, treniruosis. Per mačą su serbėmis turėsime akylai prižiūrėti jų snaiperes, žaisti greitai, nes tai pasiteisino per pirmas rungtynes."

Tarp Lietuvos rinktinės žaidėjų – 15-metė Justė Jocytė (Vilerbano ASVEL), 17-metė Audronė Zdanevičiūtė ir 19-metė Justina Miknaitė (abi – Vilniaus "Kibirkštis-MRU"), taip pat patyrusios krepšininkės – 31-ų Gintarė Petronytė (Venecijos "Umana Reyer") ir Kamilė Nacickaitė ("CCC Polkowice"), 30-metės Giedrė Labuckienė (Žironos "Spar Citylift") ir Gabrielė Šulskė ("Kibirkštis-MRU").

Estės – jau už borto

Kelialapius į "EuroBasket" finalo turnyrą, kuris numatytas šiemet birželį Prancūzijoje ir Ispanijoje, jau turi abi būsimų varžybų šeimininkių komandos bei Serbijos (E grupė) ir Belgijos (G grupė) ekipos.

Arti tikslo yra slovėnės (A grupė, 4 pergalės ir 0 pralaimėjimų), švedės (B grupė, 3 ir 0), čekės ir italės (D, abi po 3 ir 1).

Vilčių jau nebeturi estės (C, 0 ir 4) bei Šiaurės Makedonijos krepšininkės (I, 0 ir 4).

Turnyro lentelė

1. Serbija 3 0 +21

2. Turkija 1 2 +13

3. Lietuva 0 2 –34

