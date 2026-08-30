LKL debiutantai laukia Tauragės arenos atidarymo

Tiksli Tauragės arenos atidarymo data kol kas nepaskelbta. Prie arenos lankiausi rugpjūčio 27 d., ketvirtadienį. Praėjimas link jos buvo užtvertas, nes dar vyksta baigiamieji darbai. Šalia Tauragės arenos triūsė darbininkai. Jiems reikia pabaigti įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, sutvarkyti arenos prieigos, baigti apželdinimo darbus.
Baigiamieji darbai vyksta ir arenos viduje.
Daugiafunkcis sporto ir kultūros centras pradėtas statyti 2023 metų pabaigoje. Šalia jo pakabintame stende skelbiama, kad numatyta darbų pabaiga – šių metų IV ketvirtis.
Tauragės arena yra Žalgirių mikrorajone, Bernotiškės gatvėje (Bernotiškės g. 11). Joje numatyta apie 1800 sėdimų vietų, tačiau per didesnius renginius ji galės sutalpinti ir daugiau žmonių – 2000 – 2500.
Arenos erdvės bus pritaikytos ne tik krepšiniui, bet ir dar septynioms sporto šakoms, taip pat kultūros renginiams bei koncertams.
Sporto ir kultūros centro plotas siekia apie 8000 kv. m. , o arenos kaina – maždaug 20 milijonų eurų.
Tauragės miestas nėra turėjęs LKL komandos, o praėjusį sezoną „Tauragė“ varžėsi Regionų krepšinio lygoje (RKL). „Tauragė“ į LKL pateko ne sportiniu principu iš Nacionalinės krepšinio lygos (NKL). Ji pasirinko vadinamąjį plėtros kelią – įveikė licencijavimo procesą, atitiko finansinius reikalavimus, turi LKL standartus atitinkančią areną.
Iš praėjusį sezoną „Tauragei“ atstovavusių žaidėjų komandoje liko tik vienas – gynėjas Nojus Kiselevičius. Visi kiti – naujokai.
Tauragiškiams atstovaus penki legionieriai: vidurio puolėjas belgas Harisas Bratanovičius (iš Ostendės „Filou“, Belgija), puolėjas ukrainietis Andrejus Voinalovičius (iš Baku „Sabah“, Azerbaidžanas), gynėjas amerikietis Donovanas Jacksonas (iš Gvadalacharos „Astros de Jalisco“, Meksikos antroji lyga), gynėjas amerikietis Jamesas Blackmonas (iš Leuveno „Bears“, Belgija) ir gynėjas prancūzas Darylas Doualla (iš „Gargždų“).
Komandą taip pat papildė vidurio puolėjas Benas Griciūnas (iš Tainano „Ghosthawks“, Taivanas), puolėjas Vitalijus Kozys (iš Klaipėdos „Neptūno“), puolėjas Nojus Mineikis (iš „Gargždų“), puolėjas Kornelijus Zikas (iš LCC, RKL), gynėjas Vaidas Kariniauskas (iš „Šiaulių“).
„Tauragei“ dar trūksta vieno žaidėjo.
Komandos vyriausiuoju treneriu tapo Tomas Rinkevičius, kuris praėjusį sezoną stovėjo prie „Gargždų“ vairo.
Šeštadienį „Tauragė“ kontrolinių rungtynių seriją pradėjo pergale Klaipėdoje 77:68 prieš „Neptūną“.
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