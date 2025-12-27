LKL grandų mūšis: bilietų į „Ryto“ ir „Žalgirio“ rungtynes neliko, favoritais laikomi kauniečiai

„Išgaravo net stovimi bilietai – vadinasi bus karšta“, – rašo „Ryto“ klubas socialiniuose tinkluose.
Lažybininkai dvikovos favoritais laiko LKL čempionus žalgiriečius. Skirtingos lažybų bendrovės už „Žalgirio“ pergalę nustatę koeficientus nuo 1,45 iki 1,50. Už „Ryto“ sėkmę koeficientai kur kas didesni – nuo 2,60 iki 2,90.
Išgaravo net stovimi bilietai – vadinasi bus karšta.
Dabar LKL čempionate pirmauja „Žalgiris“, kuris iškovojo dešimt pergalių ir patyrė vieną pralaimėjimą. Vienintelę nesėkmę Tomo Masiulio auklėtiniai patyrė spalio 19 d., kai savo aikštėje netikėtai 85:87 nusileido Panevėžio „Lietkabeliui“.
„Rytas“ iškovojo devynias pergales ir patyrė tris pralaimėjimus. Giedriaus Žibėno auklėtiniai turnyro lentelėje yra antri.
Šiemet pirmąją tarpusavio dvikovą, kuri vyko lapkričio 2-ąją Kaune ir kurią stebėjo net 13 538 žiūrovai, 79:75 laimėjo „Žalgiris“.
Tada nugalėtojų komandoje rezultatyviausiai žaidė prancūzas Sylvainas Francisco (15 taškų), pralaimėjusiųjų – amerikietis Jerrickas Hardingas (20 taškų). Tuomet „Rytui“ dar atstovavo dabar Vitorijos „Baskonia“ marškinėlius vilkintis Gytis Radzevičius, jis pelnė 8 taškus.
Per pastarąsias 10 tarpusavio rungtynių LKL čempionate septynis kartus sėkmė lydėjo Kauno komandą, tris kartus pergale džiaugėsi vilniečiai. Kaip bus šiandien?
Naujausi komentarai