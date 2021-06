„Žalgirio“ treneris apie ekipos viziją: domimės visais Eurolygos lygio lietuviais

„Esame ypatingai laimingi dėl pergalės ir titulo. Žinau, kad klubas žiedus yra iškovojęs daug kartų, bet man tai pirmoji tokia patirtis čia ir man tai reiškia visą pasaulį. Esu labai laimingas dėl viso sezono, - sakė M. Schilleris. - Jei kas sezono pradžioje būtų pasakęs, kad laimėsime aukso žiedus, Karaliaus Mindaugo taurę ir pusę Eurolygos rungtynių, būtume nedvejodami su tuo sutikę“.

Pasak vairininko, jis viso LKL finalo metu siekė neleisti vilniečiams pasinaudoti savo svarbiu ginklu – taikliais tritaškiais, ir tai pavyko. Taip pat buvo reikalaujama atkovoti kamuolius, bet dėl traumos pasitraukus Pauliui Jankūnui, tai padaryti buvo sudėtinga. Austras pasveikino „Ryto“ vairininką Giedrių Žibėną, suvienijusį komandą, pakeitusį „Ryto“ žaidimą ir įkvėpusį vilniečius geram sezono finišui.

– Treneri, atvykote pakeisti ilgai „Žalgirį“ treniravusio Šarūno Jasikevičiaus. Jei atsigręžtumėte atgal ir palygintumėte save rugpjūčio mėnesį ir dabartinį save, kokias svarbiausias permainas matote?

– Pirmas dalykas yra taktinė patirtis. Krepšinis čia žaidžiamas kitaip, nei Vokietijoje ir JAV G lygoje. Turėjau daug ko išmokti. Nors, mano nuomone, kaip žmogus ir specialistas likau toks pat. Esu patenkintas, kad turėjau tokią galimybę. Juk Pauliaus Motiejūno pasirinkimas suteikti man, gana nepatyrusiam treneriui, šansą buvo rizikingas, netradicinis, bet jis jam ryžosi priėmė labai drąsų sprendimą. Už tai noriu jam už tai padėkoti.

– Kokiais trimis žodžiais apibūdintumėte pirmąjį savo sezoną Kaune?

– Sušiktai geras sezonas.

– Kitą sezoną turėsite daugiau erdvės komplektuojant komandą pagal savo viziją. Kokia jūsų vizija kalbant apie kito sezono sudėtį?

– Sudėties permainų neišvengsime. Žinome Mariaus, Roko, Nigelo, Thomaso situacijas, kurie dairosi dar didesnių aukštumų. Tačiau jie eina aukštyn ir tai sėkmė bei įvertinimas mūsų klubui. Nors, aišku, norime išlaikyti Thomasą ir kitus, bet tai nėra lengva. Kalbant apie viziją, tai – ne tik mano darbas, bet ir visos mūsų organizacijos. Yra Paulius, treneriai, Robertas, mūsų skautas Algimnatas. Pirmenybę teiksime geromis charakterio savybėmis išsiskiriantiems žaidėjams.

– Gal jau kažkam iš žaidėjų ištarėte atsisveikinimo žodžius?

– Dar ne, nes privalėjome pabaigti darbą. Nėra lengva išlikti susikaupus, kai pirmauji 2:0, bet mes tai padarėme. Mariaus situacija yra aiški ir jis to nusipelnė. Esu labai laimingas dėl jo. Iš vienos pusės, mums lietuviams, tai yra skaudu, bet vis tiek esu labai laimingas. Tai ir kiti pinigai, ir karjeros galimybės.

– Kaip galite pakomentuoti neseniai įvykusį jūsų susitikimą su Mantu Kalniečiu?

– Pasivaikščiojome per Laisvės alėją iki senamiesčio. Išgėrėme keletą kavos, kalbėjomės gal apie pusantros valandos. Natūralu, kad „Žalgirio“ sudėties formavimas prasideda nuo lietuvių, tad domimės visais Eurolygos lygio žaidėjais, kurie yra laisvi. Be to, Mantas yra klubo auklėtinis.

– Ar jums nekeista švęsti pirmadienį?

– Neturiu jokių problemų dėl to. Turime švęsti ir švęsime.