Po pralaimėjimo pasisakęs M. Schilleris: „Rytas“ – labai gera komanda

„Nesame patenkinti pasirodymu gynyboje. Ten gerai žaidėme tik pirmas 5-6 minutes, po to vis neužsikabindavome, – spaudos konferencijoje po dvikovos kalbėjo M.Schilleris. – Atrodė, kad galime laimėti, kai Thomasas Walkupas rungtynių pabaigoje užsikūrė puolime, bet gynyboje turėjome problemų visas rungtynes ir tas yra nepatenkinama. Bet „Rytas“ labai gera komanda, antra lygoje, sveikinimai jiems.“

Th. Walkupas ketvirtajame kėlinyje pataikė du tritaškius ir pelnė 8 taškus iš eilės, o tai padėjo „Žalgiriui“ išlyginti rezultatą – 79:79.

„Žalgiris“ po to pirmavo 85:82, tačiau Andrew Goudelocko tritaškis rezultatą išlygino, o Dovis Bičkauskis, likus žaisti 1,8 sek., pataikė pergalingą baudą.

„Žalgiris“ paskutinį kartą prieš „Rytą“ buvo suklupęs 2019 m. vasarį, KMT finale, o šį sezoną ankstesnes tarpusavio rungtynes buvo laimėję net 92:45. Tai buvo didžiausias visų laikų skirtumas tarp šių komandų.

Nesulaikomas vilniečių gretose buvo 32 taškus surinkęs ir geriausias karjeros „Ryto“ gretose rungtynes sužaidęs Ivanas Buva. Jis pataikė 11 metimų iš 14, įskaitant 3 tritaškius iš 4, ir šis skaičius labiausiai nustebino trenerį M. Schillerį.

„Reikia pagirti Buvą dėl pataikytų metimų, ypač mačo pradžioje. Jis gali tai pataikyti, bet nėra žinomas kaip pataikantis tuos metimus. Jis sumetė ir atsidarė. Baudos aikštelėje mes laukėme tokio žaidimo, nesitikėjome, kad pataikys iš toli“, – sakė M. Schilleris.

„Žalgiriui“ tai buvo trečios rungtynės per šešias dienas ir po to, kai ketvirtadienį baigėsi jų sezonas Eurolygoje.

Ar emocinis ir fizinis nuovargis galėjo turėti įtakos tokiam pasirodymui? Treneris Schilleris nenorėjo su tuo sutikti.

„Nenoriu kad tai būtų pasiteisinimas. Tokiu tvarkaraščiu žaidžiame visą sezoną ir negalime to naudoti kaip pasiteisinimo, – sakė M. Schilleris. – Dabar trejas rungtynes per savaitę žaisme nuolatos, nes jos buvo nukeltos. Tas nepasikeis ir reikia prie to prisitaikyti.“