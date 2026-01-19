Masiulis: ASVEL – labai pavojingi namuose

2025-ųjų spalio pabaigoje Kaune Pierrico Poupeto auklėtiniai buvo sutriuškinti 96:59. Dabar, sužaidus 22 turus, kauniečiai su dvylika pergalių dalijasi devinta–dešimta vietomis, o ASVEL sąskaitoje yra šeši laimėjimai bei 18–20 pozicijos.
„Visai kita komanda nei buvo pirmose tarpusavio rungtynėse, – kalbėti apie varžovus pradėjo T. Masiulis. – Turi naujų žaidėjų, turi ir po traumų sugrįžusių, labai pavojingi namuose – laimėjo šešerias iš vienuolikos rungtynių. Su visais kovėsi lygiai, labai pavojinga komanda, atletiška. Labai svarbu stabdyti jų greitas atakas ir fiziškumą.“
Lietuvos čempionai Vilerbane žais antradienį 21 val., o ketvirtadienį jau lauks mūšis Milane su vietos „EA7 Emporio Armani“.
– Treneri, sakote, kad varžovai dabar yra visai kita komanda. Kas pasikeitė?
– Kaip ir minėjau, tuo metu, kai su jais žaidėme, buvo nemažai traumuotų žaidėjų, tas pats De Colo iškrito, (Thomaso) Heurtelio nebuvo. Dabar pasipildė priekinėje linijoje, grįžo gynėjai, turi visavertę sudėtį ir tikrai yra konkurencingi.
– Pamenu, kad prieš pirmąsias rungtynes akcentavote ASVEL tritaškius, ypač Zacą Seljaasą ir Melviną Ajinca. Kokie pagrindiniai akcentai dabar?
– Visų pirma, (Glynnas) Watsonas jiems duoda labai daug, yra jų variklis, bet negalime koncentruotis tik į jį. Turi gynėjų, kaip ir minėjau, Heurtelis, (Shaquille'as) Harrisonas. Ir aišku, kaip pasakėte, turi metikų, bus svarbu neleisti jiems išsimesti laisvų metimų.
– Išskyrėte ir jų priekinę liniją. Ar ji dabar yra didesnė ASVEL žaidimo dalis nei buvo pirmoje sezono pusėje?
– Tikrai taip. Pasijungė (Paulas) Eboua, yra (Baustienas) Vautieras, turi ir daugiau žaidėjų. Visi fiziški, kaip įprasta prancūzų komandoms, atletiški. Kadangi grįžo gynėjai, jie (aukštaūgiai) gauna daugiau kamuolių, tad žymiai sunkiau juos stabdyti.
– ASVEL visada išsiskirdavo būtent fiziškumu ir atletiškumu, bet Kaune su tuo susitvarkyti pavyko puikiai.
– Sakau, smarkiai į tas pirmas rungtynes žiūrėti nereikia, nes pasikeitusi varžovų komanda. Aišku, žaidėme namuose, pavyko pasidaryti atstumą ir tada jau kontroliavome rungtynes. Dabar tai yra visai kita komanda, ji su visais kaunasi lygiai, tik gale pralaimi. Bus labai sunku.
– Žvelgiant į pastarąsias rungtynes su „Maccabi“, kuriose buvo praleista 100 taškų, kas labiausiai krito į akis iš naujo peržiūrint mačo įrašą?
– Fiziškumas... Pirmoje pusėje praleidome 52 taškus, mūsų gynėjai neturėjo nė vienos pražangos, kaip ir kai kurie dideli žmonės. Toks akis badantis skaičius. Jei mes kalbame, kad norime duoti fiziškumo, o davėme jiems žaisti laisvai, eiti kur nori.
– Dovydui Giedraičiui mačas Tel Avive buvo pirmasis Eurolygoje po traumos, jis iškart gavo ir lemiamas minutes. Kaip įvertintumėte jo fizinę formą ir svarbą, ypač iškritus Nigelui Williamsui-Gossui?
– Turėjo geras rungtynes, aišku, nėra dar pačios optimaliausios formos. Tai normalu, reikia laiko. Bet tikrai po Nigelo iškritimo jis tą vaidmenį gynyboje mums duoda, taip pat puolime protingai sustatyti komandą į vėžias, ką jis puikiai darė praėjusiame sezone. Iš jo tikimės ir kol kas jis tą duoda.
– Ar visi kiti, be Nigelo, yra pasiruošę dvigubai savaitei?
– Taip.
