Masiulis: nusipelnėme, kad sirgaliai išeitų anksčiau

„Sveikinimai varžovams, jie žaidė daug geriau ir nusipelnė šios pergalės. Aš neparuošiau savo komandos, tai mano kaltė – mes negalime pradėti namų rungtynių praleisdami 28 taškus pirmajame kėlinyje. Didžiausia problema buvo gynyba – neišnaudojome pražangų iki bonuso ir leidome jiems veržtis į stipriąją ranką. Komunikacija gynyboje buvo didžiausia problema rungtynių starte“, – dvikovą apibūdino treneris.
T. Masiulis pritarė ir Ąžuolui Tubeliui, kalbėjusiam apie gynybos stoką.
„Taip, mes neužpuolėme, bet kaip ir minėjau, negalime praleisti 28 taškų per kėlinį savų sirgalių akivaizdoje, kurių susirinko tiek daug. Dar kartą atsiprašau žiūrovų, kad taip žaidėme ir nesugebėjome nuteikti komandos. Nieko varžovams negalime atiduoti už dyką prie tokios minios sirgalių, turime gerbti juos ir šį klubą, taip kad čia mano didžiausia kaltė“, – atsakomybę prisiėmė T. Masiulis.
Treneris kalbėjo ir apie nesustabdytą Cole‘ą Swiderį, kuris rungtynes baigė surinkęs 18 taškų.
„Kaip ir ruošėmės, tikrai žinojome, ką jis gali. Rodėme žaidėjams, kad prieš jį negalima atsipalaiduoti, nes jam būnant aikštelėje, jie akcentuoja jo žaidimą. Tie deriniai, po kurių jis išsimetė tolimus metimus, jiems buvo ruoštasi, tačiau kažkur pavėlavome, kažkur užmigome ir buvome skaudžiai nubausti“, – apie varžovų lyderį kalbėjo strategas.
T. Masiulis kalbėjo ir apie komandos papildymo klausimą.
„Nenoriu kalbėti „ant karštųjų“ – mes tikrai diskutuojame, stebime viską, tačiau norime viduje išsispręsti visas savo problemas“, – atsakė treneris.
Galiausiai T. Masiulis sugrįžo ir prie komandą palaikiusių sirgalių.
„Aš tikrai neteisiu tų, kurie išėjo anksčiau. Tikrai nesu įžeistas – buvome verti, kad jie paliktų mus, nes mes su savo žaidimu neįrodėme, kad jie turėtų likti iki galo. Dar kartą ačiū jiems, kad atėjo, o mes turime visai kitaip atsidėkoti“, – pridėjo T. Masiulis.
Šį penktadienį žalgiriečiai turės progą grįžti į pergalių kelią, nes laukia dar vienos Eurolygos rungtynės – šįkart su į Kauną atvykstančiais Belgrado „Partizan“ krepšininkais.
