Masiulis prieš išvyką į Boloniją: laukia tikrai rimtas iššūkis

Italijoje kauniečiai pradės antrąjį reguliariojo sezono ratą. Po pirmojo Lietuvos čempionai (11–8) dalijasi 8–10 turnyro lentelės vietomis, o „Virtus“ (9–10) – 11–13 pozicijomis.
„Laukia rimtas varžovas, namie žaidžiantis tikrai labai gerai, fiziškai. Savo aikštėje laimėjo septynerias rungtynes iš devynerių, – konferenciją pradėjo T. Masiulis. – Jie tikrai žaidžia su didele energija, gražu žiūrėti jų žaidimą. Laukia tikrai rimtas iššūkis.“
Pirmąjį tarpusavio mačą Kaune „Žalgiris“ laimėjo užtikrintai – 86:65. Ši nesėkmė Duško Ivanovičiaus kariaunai iki šiol yra didžiausia sezone. Ar prieš mačą namie paruoštas rungtynių planas bus pritaikytas ir Bolonijoje?
„Tiksliai nežinome, kurie žaidėjai pas juos žais. Kažkiek turime idėjų iš tų rungtynių, bet turime ir pamąstymų, ką galime patobulinti, – atsakė T. Masiulis. – Bet seniai žaidėme, nauja istorija. Jie dabar daugiau susižaidę, ypač paskutinėse rungtynėse, kuriose turėjo traumų, rungtyniavo kartu. Sunku pasakyti, nelengva ruoštis prieš komandą, kuri turi traumų.
Praėjusiame mače laimėjo derbį prieš Milaną (97:85), gerai atrodė, nors antrajame kėlinyje turėjo 15 taškų deficitą, bet grįžo ir laimėjo. Jų energija, bėgimas ir atletiškumas dabar, po dviejų mėnesių, yra žymiai geresnis nei prieš tai.“
– Vienas iš derbį praleidusių žaidėjų buvo Carsenas Edwardsas. Kaip atrodo „Virtus“ žaidimas be jo?
– Atrodo, net žaidžia komandiškiau. Carsenas yra toks žaidėjas, kuris daugiau žaidžia sau, gali nulemti rungtynes. Dabar komandoje daugiau juda kamuolys, sunkiau nuspėti, ką jie žais.
– C. Edwardsui rungtyniaujant jis yra kertinis komandos žaidėjas. Ar esant nežinioje dėl jo žaidimo ruošiate du skirtingus planus – su C. Edwardsu ir be C. Edwardso?
– Ne, ruošiamės taip, kad jis žais, o po to žiūrėsime. Kitas dalykas – panašiai rungtyniauja Matthew Morganas. Panašus planas prieš juos abu, treneris taip pat turi savo stilių – žaidžia daug metikams, daug derinių jiems. C. Edwardso netektį užima M. Morganas ir pastarajame mače jis tikrai labai gerai atrodė.
– Kalbant grynai apie skaičius, „Virtus“ yra antra taikliausiai tritaškius ir ketvirta taikliausiai dvitaškius metanti komanda, bet pagal rezultatyvumą – vos penkiolikta. Kodėl efektyvumas nevirsta taškais?
– Klausimas jiems. Mūsų užduotis yra sustabdyti tritaškius, neduoti metimų iš stovimos padėties ir neduoti bėgti į greitą puolimą. Žiūrėjome, jie pelno po 25 taškus greitajame puolime. Jis ir apskritai pirmos 8 atakos sekundės yra labai svarbios.
– Atrodo, kad daugumoje pozicijų turite ūgio pranašumą. Galima tikėtis, kad pavyks tai panaudoti?
– Nenoriu labai atskleisti. Matome, kur galime atakuoti, jų silpnesnes vietas. Jas bandysime išnaudoti, o kaip gausis – pamatysime.
– Kokia Dovydo Giedraičio situacija?
– Dar nevažiuoja į Boloniją, bet jau arti sugrįžimo.
