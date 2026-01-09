Mirė legendinė Latvijos krepšininkė Uljana Semionova

Apie aukštaūgės mirtį pranešė Latvijos krepšinio asociacija savo feisbuko paskyroje.
„Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems ir visiems, kurie pažinojo, gerbė ir mylėjo Ulią“, – rašoma Latvijos krepšinio asociacijos feisbuko paskyroje.
Viena tituluočiausių ne tik Latvijos, bet ir pasaulio krepšininkių U. Semionova gimė 1952-ųjų kovo 9-ąją Lietuvoje, Zarasuose.
„Iki šio miesto ligoninės kelias arklio tempiamu vežimu buvo artimesnis nei iki Daugpilio, todėl į pasaulį atėjau mūsų kaimynų šalyje“, – viename interviu yra sakiusi Uljana.
Per savo karjerą ji atstovavo ir SSRS rinktinei. Krepšininkė dukart tapo olimpine, triskart – pasaulio, dešimt kartų – Europos čempione, šešiolika kartų iškovojo Europos klubų čempionių taurę, kartą – Lilianos Ronchetti taurę.
U. Semionova didžiąją karjeros dalį praleido Rygos TTT komandoje, kuriai atstovavo nuo 1967 m. iki 1987 m. Po to ji trumpai žaidė Ispanijos ir Prancūzijos klubuose, o su didžiuoju sportu atsisveikino 1990-aisiais. Vėliau ji vadovavo Latvijos olimpiečių socialiniam fondui.
Dėl U. Semionovos ūgio nuolat kildavo neaiškumų: įvairūs šaltiniai nurodydavo – 208 cm, 213 cm, 215 cm. Tačiau pati U. Semionova yra aiškiai pasakiusi: „Mano ūgis – 210 cm. Esu girdėjusi ir skaičiusi visokiausių pasakų apie savo ūgį“.
1993-iaisiais Uljana tapo pirma ne JAV krepšininke, priimta į Krepšinio šlovės muziejų Springfilde.
Pastaruoju metu U. Semionovos sveikata jau buvo gerokai suprastėjusi. 2022 metais moteriai buvo amputuota koja.
