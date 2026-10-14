Naujuoju „Lietuvos krepšinio“ prezidentu išrinktas Rolandas Skaisgirys

Jis rinkimuose konkuravo su buvusiu „Ryto“ dalininku, „FIBA Europe“ valdybos nariu Dariumi Gudeliu.
Už R. Skaisgirį balsavo 114 rinkimų teisę turinčių narių, už D. Gudelį – 38.
„Aš mažai kalbėsiu per tuos dvejus metus, yra kalbančių žmonių komandoje, jie galės daugiau pristatinėti idėjas, nuveiktus darbus. Aš daugiau stengsiuosi daryti tai, ką dariau, ir daug visokių naujų idėjų yra“, – po balsavimo sakė R. Skaisgirys.
„Mano svajonė, kad krepšinis grįžtų į Lietuvą kaip sporto lyderis, juo sektų visas sportas“, – pridūrė jis.
Rinkimų teisę turėjo 162 asociacijos nariai, į rinkiminę konferenciją atvyko 155 nariai.
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) generalinė direktorė Rasa Liuimienė prieš balsavimą paskelbė, kad aukščiausia šalies krepšinio lyga susilaiko.
Nors pagal ALK įstatus, balsavimas yra atviras, slaptas balsavimas gali vykti, jei to pageidauja ne mažiau kaip trečdalis konferencijoje dalyvaujančių narių.
Už slaptą balsavimą pasisakė 96 konferencijos dalyviai.
LKL prezidentas Remigijus Milašius ir Nacionalinės krepšinio lygos vadovas Gediminas Kvietkauskas anksčiau atsiėmė savo kandidatūras, pastarasis išreiškė palaikymą R. Skaisgiriui.
Prieš rinkimus R. Skaisgirys skelbė, kad jam laimėjus generalinio sekretoriaus pareigose darbą tęs Dominykas Domarkas, o jaunimo programos vadovės pareigas užims Moksleivių krepšinio lygos varžybų direktorė Natalija Liovkina.
Naujasis ALK prezidentas išrinktas nepilnai kadencijai, jo kadencija truks dvejus metus.
Kaip rašė BNS, naujo vadovo rinkimai organizuojami iš ALK prezidento pareigų rugsėjį pasitraukus Mindaugui Balčiūnui.
M. Balčiūnas sulaukė krepšinio bendruomenės, žurnalistų kritikos dėl Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės medalių stygiaus, nors ne kartą teigė, kad rinktinės rezultatai yra geriausi per dešimtmetį.
„Lietuvos krepšinio“ vadovas taip pat kritikuotas dėl organizacijos reakcijos į krepšininkių kaltinimus seksualiniu priekabiavimu buvusiam moterų rinktinės vyriausiajam treneriui Rimantui Grigui.
Savo tyrimą atlikusi Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA) jį iki 2030 metų spalio 27 dienos nušalino nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos.
Lietuvos krepšinio federacijai, kuri pernai gegužę pervadinta į asociaciją „Lietuvos krepšinis“, M. Balčiūnas vadovavo nuo 2024 metų rugsėjo, kai buvo išrinktas jos prezidentu.
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