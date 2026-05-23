NBA legionieriai palengvins žygį į pasaulio čempionatą

Klube nebedirbs
Rimas Kurtinaitis atskleidė savo kortas: 66-erių metų krepšinio specialistas toliau ves Lietuvos vyrų rinktinę į 2027 m. pasaulio čempionatą, bet karjeros puslapį Azerbaidžane užvertė – atsisveikino su Baku „Sabah“ klubu.
„Sabah“ vadovai pageidavo, kad susitelkčiau darbui Baku ir netreniruočiau Lietuvos rinktinės. Galėčiau ten užsidirbti, bet turime grąžinti skolą Lietuvai atstovaudami rinktinei. Jei kviečiu krepšininkus padėti jai, kaip pats dėl geresnių finansinių sąlygų palikčiau ją? To padaryti negalėjau, dėl to keliai ir išsiskyrė“, – pasakojo R. Kurtinaitis.
Pirmas vasaros oficialus išbandymas lietuvių laukia per vadinamąjį rinktinių langą, kai R. Kurtinaičio kariauna užbaigs pasirodymą pasaulio čempionato pirmame atrankos etape: liepos 2-ąją – mačas namuose su Didžiosios Britanijos komanda, 5-ąją – išvykoje su Italijos ekipa.
Šiuo metu Lietuvos rinktinė D grupėje – antra (2 pergalės ir 2 pralaimėjimai). Pirmoje vietoje – italai (3 ir 1), treti – islandai (2 ir 2), ketvirti – britai (1 ir 3).
Mūsiškiai yra pralaimėję Italijos ekipai (81:82), pasidaliję po pergalę su Islandijos atstovais (85:86 ir 99:82) ir įveikę Didžiosios Britanijos krepšininkus (89:88).
Į antrą atrankos etapą pateks 1–3 vietas grupėje užėmusios rinktinės. D grupės trejetas naują J grupę sudarys su C grupės atstovais: Turkijos, Serbijos, Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkais. Varžybos vyks šiemet rugpjūtį, lapkritį ir 2027 m. kovą. Į pasaulio čempionato finalo turnyrą pateks trys stipriausios komandos.
Nežinomųjų dar yra
R. Kurtinaičio išplėstiniame žaidėjų sąraše – 30 pavardžių, tarp jų – Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubų atstovai: Jonas Valančiūnas (Denverio „Nuggets“), Matas Buzelis (Čikagos „Bulls“) ir Kasparas Jakučionis (Majamio „Heat“).
– Įtraukėme daugiau potencialių kandidatų, nes dauguma dar žaidžia savo lygose, nežinome, kokia bus jų fizinė forma ar sveikata po sezono. Manau, kad per savaitėlę kitą sąrašą patvirtinsime. Deja, kai kurių mūsų norimų žaidėjų nebus. Vitorijos klubas nenori išleisti Tado Sedekerskio, be to, jis tebeturi sveikatos problemų. Sąraše yra Marius Grigonis (Atėnų „Panathinaikos“ legionierius yra užsiminęs apie karjeros rinktinėje pabaigą – aut. past.), bet jo sprendimo dar nežinau. Perimsiu dalį darbų iš rinktinės vadovo Lino Kleizos, tuomet atsakymų bus daugiau. Jau kalbėjausi su K. Jakučioniu, gavome žinių ir iš M. Buzelio.
Rinktinė nėra ta vieta, kur siūlaisi, nors ir gerai, kad tą darai.
– Kokia M. Buzelio nuostata?
– Su juo neseniai kalbėjosi L. Kleiza. Matas nori žaisti, bet reikia luktelėti, nes „Bulls“ komanda dar neturi vyriausiojo trenerio, yra daugybė klausimų dėl kitų procesų Čikagos klube. M. Buzelis birželio pradžioje turi grįžti į Lietuvą, tad bus labai geras šansas pasikalbėti akis į akį. Visada esu nusiteikęs pozityviai, manau, kad jį turėsime rinktinėje.
– Ar Jūsų nenustebino K. Jakučionio ryžtas žaisti rinktinėje?
– Labai vertinu tokius pasirinkimus. Dėl gero mūsų asociacijos darbo su „Heat“ administracija pavyko sutarti, kad Kasparas žaistų rinktinėje. Įprastai NBA klubų planai po sezono stipriai susiję su Vasaros lyga, bet pavyko įkalbėti, kad Kasparas prisijungtų prie mūsų. Padėkojau jam už šį sprendimą. Su juo sieju dideles viltis. Jis neturi problemų, kaip kiti studentai, nepažįstantys europinio krepšinio, – Kasparas yra užaugęs „Barcelonos“ klubo sistemoje.
– Ar nėra neaiškumų dėl J. Valančiūno?
– Su Jonu kalbėjomės prieš gerą mėnesį. Jis, kaip visada, patvirtino šimtaprocentį sutikimą.
LKL finalo faktorius
– Galbūt yra tikimybė, kad antrame atrankos etape prisijungs po traumos sveikstantis Miuncheno „Bayern“ įžaidėjas Rokas Jokubaitis?
– Bendravome su Roku. Jis atlieka reabilitaciją, bet dar niekas nežino, kada galės žaisti visa jėga.
– Kokia Jūsų nuomonė apie Augustą Marčiulionį, kuris jau anksčiau siūlėsi į rinktinę?
– Norėčiau laikytis tam tikros tvarkos. Skaičiau, kad ir daugiau žaidėjų siūlėsi. Vis dėlto rinktinė nėra ta vieta, kur siūlaisi, nors ir gerai, kad tą darai. Yra žaidėjai, kurie mums atrodo reikalingi, juos kviečiame. Augustą sekiau visą karjerą nuo pat jaunimo rinktinių. Praeitą vasarą jis negalėjo atvykti, nes buvo prisijungęs prie NBA komandos. Dabar Augustas kviečiamas į rinktinę, turėsime daugiau treniruočių ir galėsime jį patikrinti. Iš to, ką mačiau jam žaidžiant, daug dalykų man tinka, bet daug ką reikia pataisyti.
– Kaip reagavote į naujieną, kad Rokas Giedraitis baigia karjerą rinktinėje, o kitą dieną patyrė sunkią traumą?
– Jis man buvo reikalingas žaidėjas. Roko patirtis būtų labai naudinga, tad mane truputį nuvylė, kad jis baigė karjerą rinktinėje. Mačiau, kas jam atsitiko. Giliai užjaučiu, dabar viskas – gydytojų rankose.
– Kokia Igno Brazdeikio perspektyva nacionalinėje komandoje?
– Labai gera, daug iš jo tikiuosi. Ignas jau parodė, ką gali, – buvo vienas pagrindinių mūsų žaidėjų, nors Kauno „Žalgiryje“ rungtyniauja mažiau.
– Kada norėtume apsibrėžti galutinę pagrindinę sudėtį?
– Būtų gerai visus atsakymus gauti iki pirmos treniruočių stovyklos, bet vis tiek turėsime problemų, nes LKL finalas gali tęstis iki birželio vidurio ir ilgiau. Po sezono žaidėjams reikia laiko atsigauti – tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Nežinau, kaip per trumpą laiką sugrąžinti darbui į rinktinę, nes apie 60 proc. kandidatų yra iš potencialių LKL finalo dalyvių – „Žalgirio“ ir Vilniaus „Ryto“. Guodžia tik tai, kad ir kitos rinktinės turės tokių pat problemų.
Kandidatai
Į Lietuvos rinktinę kviečiami krepšininkai: gynėjai – Arnas Velička, Augustas Marčiulionis, Dovydas Giedraitis, Kasparas Jakučionis, Kristupas Žemaitis, Margiris Normantas, Ignas Sargiūnas, Ignas Brazdeikis, Matas Jogėla, Deividas Sirvydis, Mantas Rubštavičius, puolėjai – Marius Grigonis, Matas Buzelis, Paulius Murauskas, Arnas Butkevičius, Gytis Radzevičius, Edgaras Ulanovas, Ąžuolas Tubelis, Eimantas Bendžius, Gytis Masiulis, Donatas Tarolis, Mindaugas Kačinas, Paulius Danusevičius, vidurio puolėjai – Jonas Valančiūnas, Marekas Blaževičius, Motiejus Krivas, Martinas Gebenas, Matas Vokietaitis, Martynas Echodas, Laurynas Birutis.
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