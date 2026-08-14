NBA žvaigždės sūnus – komandoje su lietuviais

Istorinė viešnagė
Devyniolikmečio B. Jameso atstovaujama Arizonos „Wildcats“ studentų komanda rugpjūčio 19-ąją Jonavoje išmėgins jėgas su Mindaugo Lukošiaus treniruojama Lietuvos rezervine krepšinio rinktine.
20 d. JAV atstovai Kėdainiuose susisitiks su Ukrainos nacionaline ekipa, o 22 d. Alytuje – su Rimo Kurtinaičio vadovaujama Lietuvos krepšinio vyrų rinktine.
„Wildcats“ žaidėjų gretose taip pat bus lietuviai Motiejus Krivas ir Ugnius Jaruševičius. Arizonos komandos marškinėlius yra vilkėję Ąžuolas Tubelis, jo brolis Tautvilas, Paulius Murauskas.
Praeitą sezoną „Wildcats“ žaidė NCAA finalo ketverto turnyre – pusfinalio mačą pralaimėjo būsimiems čempionams Mičigano „Wolverines“ krepšininkams 73:91.
Mičigano universiteto ekipa irgi viešės Lietuvoje – rugpjūčio 23-iąją Vilniuje varžysis su R. Kurtinaičio kariauna, o 24 d. Utenoje – su M. Lukošiaus auklėtiniais.
Metraštyje – įžymybės
Arizonos studentų krepšinio komanda NCAA pirmenybėse debiutavo 1904–1905 m. sezonu, čempione tapo 1997-aisiais, o 2001-aisiais kovėsi didžiajame finale.
Šiai ekipai yra atstovavę NBA čempionai Steve’as Kerras, Andre Iguodala, Seanas Elliottas, Bruce’as Fraseris, Jasonas Terry, Aaronas Gordonas, olimpinis čempionas Leonas Woodas ir žaidynių prizininkai Richardas Jeffersonas, Joshas Greenas.
„Wildcats“ krepšinio programa įtraukta į Jameso Naismitho memorialinį krepšinio Šlovės muziejų.
„Mums didžiulė garbė atvykti į Lietuvą. Ne tik todėl, kad tai ypatinga šalis su nuostabiais žmonėmis, bet ir dėl to, kad Lietuva taip pat gyvena krepšiniu, kaip ir Arizonos sirgaliai“, – sakė „Wildcats“ treneris Tommy Lloydas.
Įvertins potencialą
„Kai JAV studentų komandos vasaromis lankosi Europoje ar kituose žemynuose, kartais jų sudėtis ar žaidėjų sportinė forma nebūna pati geriausia. Tačiau tokie universitetai, kaip Mičigano ir Arizonos, brangina savo reputaciją, manyčiau, kad jiems kiekvienos rungtynės yra svarbios, net jeigu jos – kontrolinės. Džiaugiuosi, kad galėsime su jais pasivaržyti ir pamatyti, kokioje vietoje esame mes“, – svarstė M. Lukošius.
Pastarąjį kartą Lietuvos ir JAV studentai krepšinio aikštėje buvo susitikę pernai vasarą Universiados pusfinalyje – mūsiškiai pralaimėjo 64:72.
„Amerikiečių rinktinę sudarė Bayloro universiteto ekipos branduolys. Buvo tikrai stipri komanda – labai agresyviai gynėsi, rėmėsi spaudimu, dideliu greičiu, individualiais talentais“, – sakė M. Lukošius.
Su amerikiečiais žaidimas bus kitokio stiliaus nei su estais.
Akistatoms su Arizonos ir Mičigano krepšininkais ruošiasi Titas Sargiūnas, Dominykas Stenionis, Nojus Radžius, Kristupas Leščiauskas, Ignas Urbonas, Mintautas Mockus, Matas Repšys, Matas Mačijauskas, Modestas Kancleris, Tadas Budrys, Kristupas Keinys, Gabrielius Jokubauskas.
Kovingi ir motyvuoti
„Su amerikiečiais žaidimas bus kitokio stiliaus nei su estais. Manau, kad dominuos greitas krepšinis. Mums reikia šių rungtynių“, – apie būsimus susitikimus su „Wildcats“ ir „Wolverines“ kalbėjo R. Kurtinaitis.
Jo vadovaujama nacionalinė rinktinė, ruošdamasi pasaulio čempionato atrankos antram etapui, prieš mačus su JAV studentais rugpjūčio 20-ąją „Žalgirio“ arenoje sužais su Estijos krepšininkais.
Treniruočių stovykloje Birštone jėgas kaupia Kristupas Žemaitis, Augustas Marčiulionis, Matas Jogėla, Paulius Valinskas, Laurynas Beliauskas, Karolis Lukošiūnas, Gytis Radzevičius, Justas Furmanavičius, Ąžuolas Tubelis, Mindaugas Kačinas, Osvaldas Olisevičius, Regimantas Miniotas, Marekas Blaževičius ir Donatas Motiejūnas.
„Surinkome kovingus ir motyvuotus žaidėjus. Stengsimės kiek įmanoma geriau paruošti laukiančioms varžyboms“, – pabrėžė R. Kurtinaitis.
Mūsiškiai rugpjūčio 28-ąją Stambule susikaus su turkais ir 31 d. Vilniuje – su Bosnijos ir Hercegovinos atstovais. Tai bus pasaulio čempionato atrankos antro etapo J grupės mačai.
Lapkričio 26-ąją numatytos rungtynės su serbais, 29 d. – su bosniais, o kitąmet vasario 26-ąją – su turkais ir kovo 1-ąją – su serbais.
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