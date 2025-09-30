 Nesėkmingas startas: „Neptūnas“ suklupo Vroclave

2025-09-30 22:40 klaipeda.diena.lt inf.

Klaipėdos „Neptūnas“ nesėkme pradėjo kovas Europos taurės turnyre. Uostamiesčio komanda svečiuose 85:95 (21:28, 24:19, 24:23, 16:25) pripažino Vroclavo „Šlask“ pranašumą. 

Prieš dvikovą lažybų bendrovės favoritais laikė Gedimino Petrausko auklėtinius. Už jų pergalę koeficientas buvo 1,60, o už „Šlask“ – 2,34. Tačiau lažybininkų prognozės nepasitvirtino. 

Rungtynių pradžia klaipėdiečiams buvo sėkminga, jie pirmavo 9:4. Tačiau aikštės šeimininkai netrukus persvėrė rezultatą savo naudai ir ėmė tolti: 19:11, 28:21.

Antrajame kėlinyje Rihardas Lomažas tolimu metimu vėl persvėrė rezultatą „Neptūno“ naudai (29:28). Iki pertraukos vyko atkakli kova, o komandos išėjo ilsėtis dviem taškais pirmaujant aikštės šeimininkams (47:45). 

Trečiajame kėlinyje taip pat vyko atkakli, permaininga kova. Po trijų kėlinių Lenkijos komanda turėjo vos vieno taško persvarą (70:69). 

Vis dėlto paskutinis ketvirtis „Neptūnui“ nebuvo sėkmingas. „Šlask“ įgijo dviženklę persvarą (90:80), o rungtynes laimėjo 95:85. 

„Šlask“: Kadre Gray 21, Jakubas Niziolas 15, Noah Kirkwoodas 14, Blazejus Kulikowskis ir Issufas Sanonas  po 11. 
„Neptūnas“: Arnas Velička 16, Jamesas Karnikas 14, Donatas Tarolis 13, Zane Watermanas 12, Rihardas Lomažas 10. 

 

 

