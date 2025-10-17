Nesisekė nei savo, nei varžovų aikštėse

„Neptūnas“ nuskendo Venecijoje
Žalgiriečiai, pralaimėję Serbijos sostinėje Eurolygos ketvirto turo mačą Belgrado „Crvena zvezda“ ekipai 79:88, vakar siekė reabilituotis savo arenoje per dvikovą su Milano „EA7 Emporio Armani“.
Klaipėdos „Neptūnas“, Panevėžio „Lietkabelis“ ir Vilniaus „Rytas“ tokią galimybę turės tik kitą savaitę.
Europos taurės turnyre dalyvaujantis „Neptūnas“ svečiuose 69:89 nusileido Venecijos „Umana Reyer“ krepšininkams. Tai trečia iš eilės klaipėdiečių nesėkmė.
„Pirmą mačo dalį komanda buvo neatpažįstama („Neptūnas“ du kėlinius pralaimėjo 26:51 – aut. past.). Tai mano kaltė – neparengiau kovai“, – pripažino uostamiesčio ekipos strategas Gediminas Petrauskas.
Spalio 21-ąją Klaipėdos krepšininkai namuose žais su A grupėje taip pat nė vienų rungtynių dar nelaimėjusia Hamburgo „Towers“ komanda.
Vyks pas lyderius
Europos taurės turnyro B grupėje „Lietkabelis“ sugebėjo aptirpdyti devyniolikos taškų deficitą, tačiau „Kalnapilio“ arenoje vis tiek pripažino Ulmo „Ratiopharm“ pranašumą – 94:98.
Panevėžiečiai (1 pergalė, 2 pralaimėjimai) – aštuntoje vietoje. Spalio 22-ąją „Lietkabelis“ varžysis Prancūzijoje su grupės lydere „JL Bourg-en-Bresse“ komanda (3-0), kurios trenerių štabe dirba Marius Leonavičius.
A grupės Klužo Napokos „U-BT“ ekipoje debiutavęs Saulius Kulvietis per rungtynes su Vroclavo „Sląsk“ pelnė šešis taškus, tačiau Rumunijos atstovai pralaimėjo Lenkijoje 93:94.
„Rytas“ neįveikė autsaiderio
Tarptautinės krepšinio asociacijų federacijos (FIBA) čempionų lygos A grupėje „Ryto“ ekipa išvykoje nesugebėjo palaužti Vokietijos bundeslygos autsaiderių grupės atstovo Heidelbergo „Academics“ – 83:92.
Vilniečių klubo legionierius Jordanas Walkeris pataikė 1/9 tritaškių, Ignas Sargiūnas – 1/6, Gytis Radzevičius suklydo keturis kartus.
„Ryto“ vyriausiasis treneris Giedrius Žibėnas pripažino, kad nerado būdų sustabdyti „Academics“ lyderį Damariae Horne’ą (pelnė 33 taškus, iš jų 7/11 dvitaškių, 6/9 tritaškių).
Spalio 22-ąją vilniečiai namuose išmėgins jėgas su grupės lyderiu Patrų „Promitheas“ (Graikija).
Čempionų lygos B grupėje nesiseka Rimo Kurtinaičio treniruojamai Baku „Sabah“ komandai: Azerbaidžano čempionai 65:93 pralaimėjo „Nymburk“ (Čekija) ir 76:85 Berlyno ALBA (Vokietija) krepšininkams.
D grupės lydere tapo Tenerifės „La Laguna“ (Ispanija) su Roku Giedraičiu ir Timu Abromaičiu, dvejas iš eilės rungtynes taip pat laimėjo Bursos „Tofas“ (Turkija) su Mareku Blaževičiumi.
F grupėje neklupčioja Atėnų AEK su Mindaugu Kuzminsku ir Luku Lekavičiumi.
Rezultatai
Venecijos „Umana Reyer“–Klaipėdos „Neptūnas“ 89:69 (27:10, 24:16, 23:21, 15:22). 2 226 žiūrovai. C. Wheatle’as 13 taškų / Z. Watermanas 13 taškų (1/5 tritaškių, 5 atkovoti kamuoliai).
Panevėžio „Lietkabelis“–Ulmo „Ratiopharm“ 94:98 (17:28, 25:33, 29:19, 23:18). 1 654 žiūrovai. J. Morrisas (8 klaidos), K. Kullamae (8 rezultatyvūs perdavimai, 5 klaidos) ir A. Rubitas (5 atkovoti kamuoliai) po 18 taškų / Ch. Ledlumas 26 taškai (5 rezultatyvūs perdavimai).
Heidelbergo „Academics“–Vilniaus „Rytas“ 92:83 (21:26, 21:21, 28:20, 22:16). 3 031 žiūrovas. D. J. Horne’as 33 taškai (6/9 tritaškių). I. Sargiūnas (5 rezultatyvūs perdavimai, 4 perimti kamuoliai) ir G. Radzevičius (7 atkovoti kamuoliai) po 15 taškų.
