Nuo „Chimki“ iki „Chimki“: įspūdinga „Žalgirio“ atkarpa paženklinta elitiniu puolimu

Po tos nesėkmės „Žalgiris“ smigo į Eurolygos turnyrinės lentelės dugną (3-12), o pagrindiniai puolimo rodikliai iliustravo kauniečių žaidimo problemas.

Pagal pelnomus taškus (vid. 73) „Žalgiris“ tada lenkė vos tris komandas, pagal tritaškių taiklumą (31 proc.) buvo paskutinis, pagal rezultatyvius perdavimus (vid. 15,1) – geresnis vos už dvi komandas, pagal klaidas (vid. 13,2) užėmė tik dvyliktąją vietą.

„Žalgiris“ susikurdavo metimus, bet jie tarsi užkeikti nekrito ir tai mušė per skaičius bei turnyrinės lentelės pozicijas.

Bet tai buvo gruodžio 20-ąją. Kai „Chimki“ ir „Žalgiris“ kovo 3-ąją susitiko dar kartą, tai buvo visai kita situacija.

Antradienį „Žalgirio“ arenoje kauniečiai iš pirmų aštuonių tritaškių realizavo net šešis, o mačą baigė pataikę 14 tolimų metimų iš 28.

Tai buvo aštuntas kartas per pastarąsias 12 rungtynių, kai įmesta dviženklis skaičius tritaškių. Per pirmas 15 sezono rungtynių tokių atvejų buvo vos 2.

„Žalgiris“ į „Chimki“ krepšį įmetė 96 taškus ir atliko 29 rezultatyvius perdavimus – pastarasis skaičius kauniečiams yra pakartotas sezono ir apskritai visų laikų rekordas.

Nuo to pralaimėjimo „Chimki“ komandai „Žalgiris“ per dvylikos rungtynių atkarpą demonstruoja elitinį puolimą. Pagal pelnomus taškus (vid. 87,7) ir tritaškių taiklumą (46,3 proc.) kauniečiai yra antri, pagal rezultatyvius perdavimus – septinti (vid. 18,8), o pagal klaidas – mažiausiai klystantys (vid. 11,1).

Ir visgi svarbiausi skaičiai dega pergalių ir pralaimėjimų grafose. Per tą 12 rungtynių seriją „Žalgiris“ iškovojo 9 pergales ir iš paskutinės turnyrinės lentelės vietos šovė į aštuntąją.

Tai, kas gruodžio pabaigoje, prieš Kalėdų šventes, atrodė menkai įmanoma, dabar tampa vis didesne realybe.

Taip, tiek pat pergalių turi dar keturios komandos, kurios kovoja dėl dviejų atkrintamųjų vietų, tačiau patekimas į ketvirtfinalį nebėra toks tolimas miražas, koks buvo prieš porą mėnesių.

„Kai visi plakė „Žalgirį“ už pralaimėjimus, vienas iš nedaugelio sakiau, kad „Žalgiris“ žaidžia gerai, – antradienį spaudos konferencijoje kalbėjo „Chimki“ strategas Rimas Kurtinaitis. – Jie paprasčiausiai negalėjo atvesti rungtynių iki pergalės.

Jie žaidžia tuo pačiu stiliumi, kaip ir prieš pusmetį, tik labai pagerino puolimą, labai pagerino pataikymą, įgavo pasitikėjimą. Ginasi taip pat kibiai gerai, kaip ir gynėsi visą laiką, plius pagerino puolimą. Tai ir yra „Žalgirio“ jėga.“

Akivaizdu, kad prie pagerėjusio puolimo prisideda ir žaidėjų branda. Vakar nuo suolo pakilęs Zachas LeDay aikštėje praleido vos 70 sekundžių, kai Šarūnas Jasikevičius jį pakeitė, paaiškino, kodėl taip padarė, ir pasodino atgal prie atsarginių.

Trenerio rūstybę galėjo iššaukti du epizodai puolime, kai iš pradžių Z. LeDay, vos žengęs į aikštę, švystelėjo tritaškį ir, nors pataikė, tuo Jasikevičius neliko patenkintas. Netrukus LeDay pabandė centruoti prieš Janį Timmą ir prarado kamuolį.

Amerikietis sėdo ant suolo, bet neturėjo daug laiko poilsiui. Jau po 49 sekundžių jis buvo grąžintas į aikštę ir žaidė praktiškai visą laiką iki pat ilgosios pertraukos.

25 metų 202 cm ūgio „Žalgirio“ centras antrajame kėlinyje pataikė savo antrą tritaškį, po to pridėjo porą metimų iš baudos aikštelės, o viską vainikavo dėjimu po Luko Lekavičiaus perdavimo.

„Nepadarė 2-3 dalykų, teko išimti, paaiškinti situaciją ir įleisti vėl į aikštelę, – pasakojo Jasikevičius. – Paskui iš karto padarė 10 taškų bei sužaidė brandų krepšinį.

Tą ir stengiamės daryti su jaunais žaidėjais. Aiškinti, kad jie nėra keičiami už vieną klaidą, bet jei tai yra dvi, trys, keturios, aš daugiau nelauksiu penktos (klaidos).“

LeDay galiausiai buvo tas, kuris padėjo „Žalgiriui“ užsitikrinti tarpusavio rungtynių pranašumą. Paskutinę dvikovos minutę jis pelnė du taškus su pražanga, o vėliau greitą ataką baigė dėjimu ir padidino pranašumą iki 13 taškų.

Prieš tai jis dar pasižymėjo dėjimu per Stefaną Jovičių ir uždegė 13,5 tūkst. „Žalgirio“ arenoje buvusių žiūrovų.

„Tie epizodai suteikė energijos, ir įtraukė publiką, – po dvikovos kalbėjo LeDay. – Kuris patiko labiau? Abu. Antrasis dėjimas padėjo įgyti pranašumą, pirmasis buvo kontakte kūnu į kūną. Abu labai patiko.“

„Kai žaidžiame tokioje arenoje, kokia buvo šiandien, tai tikrai labai užkuria ir padeda, – apie komandos draugo dėjimus kalbėjo Edgaras Ulanovas. – Šiandien arena buvo fantastiška. Jeigu epizodų pradžioje buvo ne tiek daug gražių, tai dėl publikos reakcijų gale jų pamatėme dar daugiau.“

Po to, kai „Žalgiris“ pralaimėjo trečią kėlinį 14:24 ir leido varžovams priartėti per 6 taškus, sirgalius užkūrė taiklūs tritaškiai.

Iš pradžių Ulanovas pataikė iš toli, o po to tris tolimus metimus paeiliui švystelėjo KC Riversas.

Rusijos ekipa atsakė taikliais metimais, todėl „Žalgiriui“ pernelyg pabėgti nepavyko (76:67), tačiau tie metimai pažadino apsnūdusį puolimą.

„Užsidegiau, mums to reikėjo, – sakė Riversas. – Išmušėme juos iš ritmo. Nors jie irgi pataikė, galiausiai pradėjome juos pristabdyti gynyboje, susikūrėme šiokį tokį atstumą ir viskas buvo gerai.“

„Darome viską taip pat, kaip ir prieš tai, bet tiesiog pataikome metimus, – esminį skirtumą „Žalgirio“ žaidime per pastarąsias 12 rungtynių, lyginant su pirmomis 15, įvardijo Nigelas Hayesas. – Tai visada buvo svarbiausia. Kai tik pradedame pataikyti, esame solidi krepšinio komanda. Norime tai daryti ir toliau.

Mūsų gynyba yra puiki, nors dar ir reikia šiek tiek pridėti, bet apskritai, žaidžiame gerai tiek puolime, tiek gynyboje. Kai laimi, smagiai leidi laiką, žaidi gerą krepšinį ir tai žingsnis po žingsnio veda aukštyn.“

Iki reguliariojo sezono pabaigos likus sužaisti 7 turus, kauniečiai kontroliuoja savo likimą ir kovoja dėl galimybės trečius metus iš eilės žaisti atkrintamosiose.

Svarbiausia, kad visa tai jie daro nė kiek neabejodami savo jėgomis.

„Pasitikėjimas yra didžiulis, visi siekia to paties tikslo, – sakė Riversas. – Nenoriu per daug apie tai (atkrintamąsias) kalbėti, nes esu prietaringas, bet mūsų pasitikėjimas yra milžiniškas, visi dirba kartu, visi siekia to paties ir tai yra svarbu.“