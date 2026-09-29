 O’Nealas užkūrė areną skanduotei ir su Saboniu iškėlė legendinius pirštukus: mėgaujuosi buvimu čia

O’Nealas užkūrė areną skanduotei ir su Saboniu iškėlė legendinius pirštukus: mėgaujuosi buvimu čia

2026-09-29 23:50
zalgiris.lt inf.

Antradienio vakarą Kauno „Žalgirio“ krepšininkai stojo į pirmąsias šio Eurolygos sezono namų rungtynes su Eurolygos čempione, Pirėjo „Olympiacos“ ekipa, o šio susitikimo metu „Žalgirio“ arenoje apsilankė su „NordVPN“ Lietuvoje viešinti NBA legenda – Shaquille‘as O‘Nealas, kurį rungtynių ilgosios pertraukos metu kalbino „Žalgiris TV“ laidų vedėja ir komikė Laura Dragūnaitė.

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Shaquille‘as O‘Nealas ir Laura Dragūnaitė
Shaquille‘as O‘Nealas ir Laura Dragūnaitė / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Video pradžioje išvysite ypatingą akimirką, kai S.O’Nealas perdavė pasirašytą kamuolį Arvydui Saboniui, o buvusių krepšininkų duetas iškėlė legendinius pergalingus pirštus į orą.

Visa pokalbį, kurio pabaigoje S.O’Nealas užkūrė „Žalgirio“ areną skanduotei, jau dabar galite pamatyti „Žalgirio“ „YouTube“ kanale.

„Džiaugiuosi būdamas čia. Tai mano pirmasis kartas šioje šalyje, turėjau progą susitikti su savo geru draugu Arvydu Saboniu, o miestas mane priėmė labai šiltai – ačiū jums labai“, – lietuviškai pradėjo S.O’Nealas.

Kviečiame įsijungti visą video, kuriame S.O’Nealas pagyrė ir Ąžuolo Tubelio žaidimą.

Šiame straipsnyje:
Kauno Žalgiris
Shaquille O Neale
Laura Dragūnaitė
Pirėjo Olympiacos

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