Paaiškėjo Citadele KMT finalo ketverto tvarkaraštis

Gerokai anksčiau tapo aišku, kad vasario 21-22 dienomis Lietuvos krepšinio aistruolių dėmesys po kelių metų pertraukos ir vėl kryps į Šiaulius, kur paaiškės 11-ojo Citadele KMT turnyro čempionai.
Tiesiogiai visus savaitgalio įvykius Saulės mieste transliuos LRT televizija.
Vasario 21 dieną (šeštadienį) krepšinio šventę pradės Kauno „Žalgirio“ ir Klaipėdos „Neptūno“ pusfinalis, kurio transliacija prasidės lygiai 15 valandą.
Iškart po šios dvikovos apšilimą pradės Snaiperio konkurso, kurį remia „Betsson“, dalyviai. Taikliarankių kova dėl titulo prasidės 17.30 val.
Pirmąją dieną užbaigs Vilniaus „Ryto“ ir Panevėžio „Lietkabelio“ pusfinalio akistata, kurią žiūrovai prie televizorių ekranų galės stebėti nuo 18.30 val.
Vasario 22 d. (sekmadienį) turnyras pasieks kulminaciją:
Bronzinio mačo transliacija prasidės 15 val., o Citadele KMT didysis finalas – 17.30 val.
