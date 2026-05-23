 Paaiškėjo LKL pusfinalių tvarkaraštis

Paaiškėjo LKL pusfinalių tvarkaraštis

2026-05-23 22:16
LKL inf.

LKL atkrintamosios pasiekė pusfinalio etapą – paaiškėjo visos keturios komandos, tęsiančios kovą dėl čempionų titulo.

<span>Paaiškėjo LKL pusfinalių tvarkaraštis</span>
Paaiškėjo LKL pusfinalių tvarkaraštis / Ž. Gedvilos/ELTOS nuotr.

Pirmajame pusfinalyje jau gegužės 26 d. susitiks Kauno „Žalgiris“ ir Panevėžio „Lietkabelis“, antrasis startuos gegužės 27 d., o jame dėl vietos finale kovos Klaipėdos „Neptūnas“ ir Utenos „Juventus“.

Pusfinalių serijose bus žaidžiama iki trijų pergalių.

Jei abejose serijose prireiktų tik trijų rungtynių, pusfinaliai baigtųsi birželio 1 d., tačiau jei prireiktų visų penkių susitikimų – kovos dėl vietos finale gali užsitęsti iki birželio 5 d.

Darbo dienomis transliacijos prasidės 18:30 val., o savaitgaliais – 16:30 val.

Tikslūs rungtynių laikai bus paskelbti netrukus.

Šiame straipsnyje:
LKL pusfinaliai
krepšinis
Klaipėdos Neptūnas
Kauno Žalgiris
Panevėžio Lietkabelis
Utenos Juventus

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