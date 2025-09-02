Pasiruošimo starte žalgiriečiai susitvarkė su Azerbaidžano čempionais

Pirmuosius 4 taškus pelnė svečiai, o „Žalgirio“ taškų sąskaitą atidarė Moseso Wrighto baudų metimai ir Manto Rubštavičiaus kartotas metimas – 4:4. Edgaras Ulanovas įkirto po krepšiu, greitoje atakoje Arnas Butkevičius perdavimu per nugarą kūrė progą M.Wrighto dėjimui, E.Ulanovas kampe surado tritaškį pataikiusį Kajų Mikalauską – 11:4. Ignas Štombergas įveikė varžovų gynybą ir vėliau atliko perdavimą po krepšiu kirtusiam Dustinui Slevai – 15:14. Pirmąjį kėlinį tritaškiu su sirena užbaigė „Sabah“ – 15:17.
Antrojo kėlinio pradžioje pasižymėjo E.Ulanovas ir D.Sleva, 5 taškus iš eilės rinko M.Wrightas – 24:24. Ignas Brazdeikis prasiveržė po krepšiu, o D.Sleva smeigė tritaškį po Jokūbo Rudaičio perdavimo – 29:27. Vos trečią žalgiriečių tritaškį įmetė Arnas Butkevičius, dvitaškį pridėjo I.Brazdeikis ir po dviejų kėlinių rezultatas buvo lygus – 34:34.
Majus Bulanovas ir E.Ulanovas rinko po 3 taškus, Dovydas Buika puikiu perdavimu surado M.Wrightą – 42:39. K.Mikalauskas pelnė 4 taškus, I.Brazdeikis ir M.Rubštavičius didino persvarą iki 9 taškų – 50:41. K.Mikalauskas pelnė dar 2 taškus, bet tikslą pasiekė „Sabah“ metimas iš vidurio aikštės su trečiojo kįėlinio pabaigos sirena – 52:46.
I.Brazdeikis prasiveržė po krepšiu, D.Sleva ir M.Bulanovas tritaškiais augino pranašumą – 60:48. M.Wrightas ir toliau išnaudojo savo jėgą ir šoklumą, D.Sleva tritaškiui išvedė M.Bulanovą – 67:54. I.Brazdeikis pasižymėjo dar kartą, o I.Štombergas dėjimais uždarė rungtynes – 75:58.
„Žalgiris“: M.Wrightas 15 (9 atk. kam.), D.Sleva 10 (5 rez. perd.), I.Brazdeikis 10, K.Mikalauskas 9 (5 rez. perd.), M.Bulanovas 9, I.Štombergas 8 (5 atk. kam.), E.Ulanovas 7, M.Rubštavičius 4 (5 atk. kam.), A.Butkevičius 3 (2 per. kam., 3 blk.), D.Buika 0 (5 atk. kam., 5 rez. perd.), J.Rudaitis 0, N.Raupelis 0, D.Grunkis 0.
„Sabah“: J.Pansa 15 (6 atk. kam.), J.Tillmanas 14 (11 atk. kam.), H.Gravettas 13 (4 rez. perd., 2 per. kam.).
