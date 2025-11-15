Pergalė – viltingas ženklas prieš būsimą „EuroBasket“

Aikštėje – debiutantės
Trenerio Viliaus Stanišausko vadovaujama mūsų šalies nacionalinė komanda Noršiopinge nugalėjo Švedijos krepšininkes 87:65.
Tai – pirma mūsiškių pergalė H grupėje.
Varžybos – beveik formalios, nes ir Lietuvos, ir Švedijos, taip pat Belgijos ir Suomijos rinktinės jau turi garantuotas vietas būsimojo „EuroBasket“ finalo turnyre kaip jo šeimininkės, tačiau atrankos etapo rezultatai turės įtakos reitingui.
„Žinome, kad bet kokiu atveju būsime tarp šešiolikos „EuroBasket“ dalyvių, tačiau norisi laimėti visas rungtynes. Ne vien dėl reitingo taškų – kiekviena pergalė prideda pasitikėjimo savimi“, – teigė komandos kapitonė Laura Juškaitė.
Mačas su švedėmis buvo išskirtinis 15-metei Gabijai Galvanauskaitei, 18-metei Danielei Paunksnytei, 19-metei Sintijai Aukštikalnytei – jos pirmą kartą atstovavo pagrindinei Lietuvos rinktinei.
Lyderės neatvyks?
Rytoj Lietuvos krepšininkės Vilniuje išmėgins jėgas su Europos čempionėmis belgėmis, kurios savo aikštėje 95:71 sutriuškino suomes.
Belgijos ekipą į pergalę vedė Emma Meesseman – pelnė 19 taškų, devynis kartus atkovojo kamuolį, atliko 5 rezultatyvius perdavimus. Becky Massey surinko 15 taškų, Bethy Mununga ir Billie Massey – po 12.
Europos čempionės laimėjo kovą dėl kamuolio 46:30, atliko gerokai daugiau rezultatyvių perdavimų – 37:12.
Belgių strategas Mike’as Thibaut užsiminė, kad į Vilnių tikriausiai nevyks net penkios pagrindinės sudėties žaidėjos – E. Meesseman, Julie Allemand, Julie Vanloo, Antonia Delaere ir Kyara Linskens.
Norisi laimėti visas rungtynes, pergalės prideda pasitikėjimo savimi.
„Jos puikiai atliko užduotis, teko didelis krūvis. Tegul jaunimas ir kitos rezervo žaidėjos kaupia patirtį, nes mums nebūtina šį sezoną vien tik laimėti“, – interviu Belgijos žiniasklaidai sakė M. Thibaut.
Motyvacijos nepritrūks
„Lietuvos komanda – stipri varžovė. Jai jėgų teikia ir savi sirgaliai“, – pabrėžė B. Massey.
„Su belgėmis žaidėme ne kartą, žinome jų kozirius“, – sakė J. Jocytė.
„Per dvikovas su Europos čempionėmis motyvacijos niekada netrūksta“, – pridūrė V. Stanišauskas.
Lietuvos ir Belgijos krepšininkės buvo susitikusios 2025 m. Europos čempionato atrankos C grupėje, abejas rungtynes laimėjo belgės (81:70 ir 70:69).
Šįkart antra lietuvių ir belgių akistata numatyta 2027-ųjų vasario 14-ąją.
2026 m. lapkričio 12 d. į svečius atvyks Suomijos krepšininkės, o 15 d. mūsiškės žais jų aikštėje.
2027 m. vasario 11 d. suplanuotos Lietuvos rinktinės rungtynės su švedėmis.
Latvės ir estės suklupo
2027 m. „EuroBasket“ pirmą atrankos etapą nesėkmingai pradėjo Latvijos ir Estijos krepšininkės.
Latvės B grupėje 66:77 pralaimėjo slovėnėms, o estės 54:92 – Nyderlandų atstovėms.
Į antrą atrankos etapą pateks septynių grupių nugalėtojos ir antras vietas užėmusios komandos bei trys geriausios trečiose vietose likusios ekipos.
Jos prisijungs prie Čekijos, Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos, Ispanijos ir Turkijos rinktinių ir kovos dėl 12 kelialapių į Europos čempionato finalo turnyrą.
Statistika
Švedija–Lietuva 65:87 (15:28, 22:23, 14:18, 14:18). Noršiopingas, „Stadium arena“.
Švedija: K. Holm 15 taškų (4 atkovoti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai), H. Haegerstrand 11 (3/3 tritaškių), S. Visscher 10, L. Halvarsson 8 (5 atkovoti kamuoliai), M. Ekh 7, T. Sabel 5, P. Johnson 4, F. Wadling 3, A. Kantzy 2, L. Hjern, S. Persson ir C. Holmberg (0/4 tritaškių) po 0.
Lietuva: J. Jocytė 19 taškų (3/3 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai), L. Juškaitė 15 (8 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai), E. Šventoraitė 12 (4 atkovoti kamuoliai), D. Ūsė 10 (5/5 dvitaškių, 7 atkovoti kamuoliai), G. Labuckienė 9 (6 atkovoti kamuoliai), B. Sinickaitė 8 (2/2 tritaškių), D. Paunksnytė 5, G. Galvanauskaitė 4, G. Meškonytė 3, S. Aukštikalnytė ir J. Miknaitė po 1, A. Zdanevičiūtė 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 13/35 (37 proc.) ir 23/45 (51 proc.), tritaškių – 9/27 (33) ir 9/15 (60), baudų metimų – 12/20 (60) ir 14/29 (48). Atkovota kamuolių – 38 ir 39, perimta – 6 ir 9. Rezultatyvūs perdavimai – 15 ir 23. Klaidos – 17 ir 9.
Rezultatai
A grupė. Airija–Liuksemburgas 53:69, Bosnija ir Hercegovina–Izraelis 91:98.
B grupė. Estija–Nyderlandai 54:92, Slovėnija–Latvija 77:66.
C grupė. Kipras–Rumunija 62:75, Slovakija–Lenkija 55:62.
D grupė. Austrija–Norvegija 63:48, Didžioji Britanija–Šveicarija 85:64.
E grupė. Azerbaidžanas–Bulgarija 48:141, Juodkalnija–Ukraina 65:71.
F grupė. Šiaurės Makedonija–Danija 79:78, Graikija–Kroatija 73:76.
G grupė. Islandija–Serbija 59:84.
Naujausi komentarai