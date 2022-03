Pergalės prieš „Žalgirį“ nesureikšminęs G. Žibėnas: eilinės reguliariojo sezono rungtynės

Po mačo sostinės klubo vyr. treneris Giedrius Žibėnas pergalės stipriai nesureikšmino.

„Mums reikėjo tokios pergalės. Kietesnėse rungtynėse prieš kietesnį varžovą. Geros emocijos vilniečiams, mūsų komandos pasitikėjimui bet tik tiek – nieko daugiau. Šiandien mums pavyko išvengti statiško krepšinio, judinome kamuolį, žaidėme visi kartu. Noriu pabrėžti kiekvieno žaidėjo indėlį šiandien, žaidėme kartu, kiekvienas kažką įnešė. Tikimės, kad Ulanovas nepatyrė rimtos traumos ir greitu metu pasveiks“, – pasakojo G. Žibėnas.

– „Žalgiris“ šiose rungtynėse neturėjo kūrėjų. Per pirmą pusę varžovai suklydo 10 kartų. Kiek pavyko tuo pasinaudoti?

– Mes norėjome jų gynėjus dusinti rungtynių metu, bet taip mes darome prieš kiekvieną varžovą ir tai nėra nieko ypatingo. Labiau džiaugiuosi mūsų komanda, nes žinojau, kad bus fiziškos rungtynės ir tik devyni prarasti kamuoliai man daug ką pasako. Tikrai branginome kamuolį ir laikėmės žaidybinio plano.

– Kiek reikėjo šios pergalės po pasibaigusio FIBA Čempionų lygos sezono ir po sunkaus KMT finalo ketverto?

– Kiekvienos pergalės reikia. Šiandien pasidžiaugėme ir kaip minėjau – nieko daugiau. Judame toliau. Kaip ir Arnas jau minėjo, einame laimėti kiekvienas rungtynes ir kažkiek tobulinti žaidimą.

– Treneri, pats šiandien lakstėte prie aikštelės. Kaip palaikote fizinę formą?

– Tenka pasportuoti impulse ir su komanda kažkiek minimaliai, tenka kažkiek pabėgioti, bet nieko daugiau. Norisi kažkiek būti su komanda ir išgyventi tas emocijas. Kartais gal jos ima viršų, bet niekada neslepiame ir neslėpsime tų emocijų. Jos tiktai puošia krepšinį. Kartais jas reikia mažinti, minimalizuoti. Čia galbūt su amžiumi tai ateina.

– Šiandien nebuvo Luko Lekavičiaus. Kiek skiriasi „Žalgirio“ žaidimas, kai jis yra ir kai jo nėra?

– Aišku, daug Lukas duoda „Žalgiriui“. Tai yra jų motoriukas. Tokiuose derbiuose ar žaisi visos sudėties, ar ne visos, nedaug egzistuoja tokie dalykai. Mes žaidėme KMT pusfinalį be Speedy Smitho. Mums tai kainavo. Mes per daug negalime skųstis ir pirštu durti į tai. Yra kaip yra, tikėkimės, kad Lukas greitai pasveiks, kaip ir Ulanovas. Tai yra žaidimo dalis, tai yra krepšinio dalis. Deja, nė viena komanda to neišvengia. Mes šiandien žaidėme trečias ar ketvirtas rungtynes, būdami visos sudėties. Norisi į tą stalą pabelsti, kad tų rungtynių būtų daugiau.

– Kiek svarbu, kad tęsiasi kova dėl pirmosios vietos reguliariajame sezone?

– Nieko labai įspūdingo nepasakysiu. Mes einame į kiekvienas rungtynes laimėti ir tiek. Skaičiuoti nėra mūsų darbas.

– Žiniasklaidoje nuskambėjo naujiena, kad „Žalgirio“ vairą nuo kito sezono perims Kazys Maksvytis. Kaip manote, ar tai apsunkina varžovų komandos sezoną?

– Nesu vadybininkas, neformuoju komandų. Čia galbūt klausimai tiems, kas formuoja komandas. Aš tik galiu palinkėti Kaziui sėkmės su naujais iššūkiais, jis jų turės dar daugiau. Tik sėkmės galėčiau palinkėti, o kaip jam susiklostys, laikas parodys.

– Ar sutinkate, kad šiandien laimėjote energijos dvikovą – t. y. rodėte daugiau emocijų, noro laimėti?

– Tokiose rungtynėse motyvacijos neturi trūkti nė vienai komandai, kokios būklės ji bebūtų. Nesutikčiau, kad jie buvo visiškai be emocijų. Jie stengėsi, buvo grįžę į rungtynes, davė viską, kad perlaužtų rungtynes. Jeigu prisimintume pirmąją dvikovą, mes irgi buvome susikrovę tą pranašumą, bet jie grįžo į rungtynes su Lekavičiaus pagalba. Emocijos yra natūralus dalykas tokiose rungtynėse ir džiaugiamės, kad kažkiek pozityvo davėme vilniečiams.

– Kiek tokia pergalė sugrąžina pasitikėjimą savimi?

– Mes turime tai teisingai išnaudoti artėjančiomis savaitėmis, nes žaisime tik vienerias rungtynes per savaitę. Mums belieka LKL. Turime į tai sureaguoti teisingai. Nieko mes čia nelaimėjome, eilinės reguliariojo sezono rungtynės. Tai turime paimti kaip pozityvų gurkšnį ir sunkiai darbuotis treniruotėse. Vienintelė išeitis.

– Jarvisas Williamsas žaidžia stabilias minutes, jo forma kyla. Kiek džiugu už jį?

– Specifinis žaidėjas. Visa komanda jį mėgsta. Jam sunku buvo, kai Evaldas iškrito, nes reikėjo keisti poziciją, dabar vėl keisti poziciją iš penkto į ketvirtą, iš ketvirto į penktą. Jis vėlai prisijungė šio sezono metu, turime nemažai derinių, jam nėra paprasta su tais deriniais. Kartais jis puolime pasiklysta, bet viską jis atperka nepažabota energija ir kritimu ant kiekvieno kamuolio. Jo yra pilna kiekviename aikštelės milimetre. Kas mane labiausiai džiugina, kad jo daug yra gynyboje.

– Kiek Jarviso norą puolime reikia raminti?

– Kad tik trykštų tas noras pas jį, o mūsų, trenerių, užduotis yra jį suvaldyti. Kartais bandome supaprastinti jam atakas, priminti, kad jeigu yra nulaužtas derinys, jis ieškotų gynėjo, nesiimtų žaidimo vienas prieš vieną, susirastų gynėjus, kurie gali užbaigti atakas. Tai reikia kartais priminti, bet jis žiauriai nori laimėti ir mes tikrai džiaugiamės jį turėdami.