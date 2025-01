Tragedijos nematantis Kleiza: „Ryto“ tikslas yra „Žalgiris“

Vilniečiai prieš atsakomąjį susitikimą namuose turėjo 11 taškų pranašumą, bet jį iššvaistė ir antrą kartą per penkerius metus liko be KMT finalo ketverto. Negana to, jau dabar aišku, kad penktus metus iš eilės „Ryto“ nebus KMT finale, kuris šiemet vyks Vilniuje.

Visgi sulaukęs replikų ir matantis negatyvo foną aplink „Rytą“ legendinis krepšininkas Linas Kleiza turėjo kitokią nuomonę. Kaunietis nesureikšmino šios „Ryto“ nesėkmės taurės varžybose.

„Mes norime varyti ir panašiai, bet du kartus laimėtas LKL, – pradėjo L. Kleiza. – Viskas susiveda į tą patį. Pernai „Žalgiris“ laimėjo KMT, bet kai mes žiūrime visą sezoną... Manau, kad „Rytas“ puikiai gyvena ir be KMT. Taip, jie turi išeiti į finalo ketvertą, šitas pralaimėjimas – su daug nusivylimo, „Neptūnas“ sukūrė stebuklą, bet tai tikrai nėra tragedija.“

„Aš manau, kad „Rytui“ visiškai užtenka LKL. Sakiau tai ne kartą, „Ryto“ tikslas yra „Žalgiris“, – tęsė L. Kleiza. – Galime diskutuoti apie idealų pasaulį, bet du laimėti LKL titulai atgaivino visiškai tą komandą, pakeitė trajektoriją. Visas Vilnius grįžo prie „Ryto“, kokie finalai buvo... Dabar rekordiniai biudžetai. Visi po savaitės pamiršta KMT, pagrindinis sezono tikslas yra LKL.“

Visgi šią teoriją L. Kleiza skiria ne visiems Lietuvos klubams – buvęs krepšininkas mano, kad „Ryto“ nesėkme privalo pasinaudoti Vilniaus „Wolves“.

Pusfinalio su Lietuvos čempionais išvengę „vilkai“ kelyje į finalą sutiks „Neptūną“, o sėkmės atveju atsidurs per pergalę nuo pirmo didelio laimėjimo klubo istorijoje.

„Manau, kad „Wolves“ tikrai tai yra kelio pradžia. Jiems KMT tikrai svarbu, čia yra jų tikslas. Po to tikslas – Europos taurės atkrintamosios ir tada LKL atkrintamosios. Jų tikslas dabar Lietuvoje yra laimėti kuo daugiau fanų“, – aiškino L. Kleiza.

