Pergalingą savaitę „Žalgiris“ uždarė įveikdamas „7bet-Lietkabelį“

Per pirmąsias penkias minutes „Žalgiriui“ po 4 taškus pelnė Dovydas Giedraitis ir Ignas Brazdeikis, po du pridėjo Bryantas Dunstonas ir Laurynas Birutis – 12:3. Svečiam įmetus 6 taškus be atsako, Mattas Mitchellas pasižymėjo dvitaškiu su pražanga, o po to taškus žalgiriečiai rinko nuo baudų metimo linijos: Sylvainas Francisco pataikė 4 baudas (19:11), Edgaras Ulanovas ir L. Birutis – po vieną (21:16).

L. Birutis įmetė po E. Ulanovo perdavimo, bet po to I. Brazdeikis, D. Giedraitis ir Alenas Smailaičius realizavo tik po vieną baudos metimą – 26:23. Panevėžiečiai persvėrė rezultatą (26:28, 28:31), kurį lygino Arnas Butkevičius ir tritaškį pataikęs A. Smailagičius – 31:31. Taškus pelnė A. Butkevičius, Deividas Sirvydis ir L. Birutis (37:35), tačiau varžovai atsakė dar viena rezultatyvia atkarpa, kurią nutraukė M. Mitchello baudų metimai – 39:42.

Trečiąjį kėlinį A. Smailagičius pradėjo 4 taškais, įmetė I. Brazdeikis, A. Smailagičius ir L. Birutis dominavo po krepšiu – 49:52. S. Francisco įmetė tik 1 baudą iš 3, bet kitoje atakoje smeigė tritaškį – 53:55. Kėlinio pabaigoje A. Smailagičius sumetė baudas, D. Sirvydis buvo taiklus iš vidutinio nuotolio – 57:62.

D. Sirvydis pataikė 1 baudą, E. Ulanovas – 3, A. Smailagičius persvėrė rezultatą – 63:62. Svečiai atsakė savo atkarpa (64:69), kurią nutraukė A. Smailagičiaus 4 taškai, I. Brazdeikio prasiveržimas ir S. Francisco tritaškis – 75:69. Panevėžiečiai vėl buvo priartėję (75:74), tačiau A. Smailagičius, S. Francisco ir I. Brazdeikis neklydo nuo baudų metimo linijos, o A. Butkevičius dėjimu įtvirtino pergalę – 83:79.

„Žalgiris“: A. Smailagičius 21 (6 atk. kam.), S. Francisco 13 (6 rez. perd., 2 per. kam.), I. Brazdeikis 12 (5 atk. kam.), L. Birutis 9 (6 atk. kam.), D. Giedraitis 6 (5 rez. perd.), A. Butkevičius 6 (5 atk. kam., 2 per. kam.), D. Sirvydis 5, M. Mitchellas 5, E. Ulanovas 4, B. Dunstonas 2, D. Buika 0.

„7bet-Lietkabelis“: M. Rubštavičius 20 (5 atk. kam.), O. Kovliar 20 (8 rez. perd.), M. Varnas 10, G. Maldūnas 10 (2 per. kam.).