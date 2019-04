Po trilerio – kaltinimai teisėjams

Specialistas, sezoną pradėjęs vyriausiojo trenerio poste, po kurio laiko dėl asmeninių priežasčių jį perdavė buvusiam Lietuvos rinktinės puolėjui Dariui Dimavičiui. Tačiau šią savaitę R.Cvirka grįžo prie ekipos vairo pasiedamas itin svarbią pergalę.

Trenerio, per savo karjerą dirbusio Maskvos srities „Chimki“ bei kituose žinomuose klubuose, patirtis padėjo „Nevėžiui“ 88:87 išplėšti pergalę prieš principinį varžovą – „Šiaulių“ klubą. Tiesa, paskutinį mačo kėlinį kėdainiečiai vos neprisižaidė, kai per 10 min. į savo krepšį praleido net 40 taškų, iššvaistė 24 taškų persvarą ir tik per plauką išsigelbėjo nuo pralaimėjimo. Armino Urbučio metimas su sirena nebuvo įskaitytas, nors vėliau paaiškėjo, kad teisėjai galimai suklydo. Mat paskutinei atakai šiauliečiai turėjo vos 0,5 sek., o realiai jiems turėjo būti skirta bent sekundė. Nors „Šiaulių“ krepšininkai prašė arbitrų, remiantis varžybų nuostatais, peržiūrėti vaizdo įrašą ir nustatyti, kiek laiko iš tiesu liko jų paskutinei atakai, Tomas Jasevičius bei jo kolegos tai daryti atsisakė. Esą jie tiksliai matė, kada kamuolys išskriejo į užribį. Šiauliečių teigimu, kamuoliui išskriejus iš aikštės ir palietus grindis, laikas dar keletą akimirkų nebuvo sustabdytas. Todėl jos turėjo būti pridėtos prie paskutinės atakos, o tai reikštų, kad A.Urbutis spėjo įmesti dvitaškį laiku ir pergalę turėjo švęsti šiauliečiai. Pasak „Šiaulių“ trenerio Antano Sireikos, akivaizdžiai suklydę arbitrai tiesiog pavogė pergalę.

Šio mačo baigtis buvo svarbi abiem ekipoms. Kol kas „Šiauliai“ su 7 laimėjimais per 33 mačus žengia laipteliu aukščiau nei autsaideriai kėdainiečiai (6 pergalės). Jei abi komandos surinks vienodą taškų kraitį reguliariojo sezono finiše, aukštesnę poziciją užims kėdainiečiai, kurie laimėjo tarpusavio seriją 3-1.

„Šiauliams“ daugiausia taškų pelnė: Sethas Allenas 23 (4/5 trit., 29 n.b.), Kristupas Žemaitis 13 (6 per. kam.), Evaldas Šaulys 12, Ignas Vaitkus (7 atk. kam.) ir Benas Griciūnas po 11.

„Nevėžiui“: Martinas Junakovičius 28 (31 naudingumo balas), Gintautas Matulis 13 (6 atk. kam., 4 per. kam., 5 kld.), Nikita Balašovas 12.