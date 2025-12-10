Pralaimėjimas Šiauliuose neužvėrė „Juventus“ kelio į antrą Citadele KMT poziciją

Nors Dariaus Songailos auklėtiniai namie 93:85 (24:16, 21:26, 25:14, 23:29) susitvarkė su uteniškiais, jie lieka treti, kadangi norint atsidurti anksčiau, buvo reikalinga pergalė 14 taškų skirtumu. Atitinkamai „Juventus“ Citadele KMT grupių etapą baigia būdama antra, „Jonava Hipocredit“ – ketvirta.
Primename, kad pirmą vietą grupėje užėmusi Kėdainių „Nevėžio-Paskolų klubo“ ekipa Citadele KMT ketvirtfinalyje susitiks su Klaipėdos „Neptūnu“. Antrąją vietą užėmusi Utenos komanda – su Panevėžio „Lietkabeliu“, trečiojoje likę šiauliečiai – su Vilniaus „Rytu“, o ketvirtojoje esantys jonaviečiai – su Kauno „Žalgiriu“.
Ši Šiaulių komandos pergalė taip pat reiškia, kad „Gargždai“ neturi jokių šansų kautis dėl vietos ketvirtfinalyje.
Geresnį startą rungtynėms uždavė šiauliečiai (12:4), nors Donatas Sabeckis ir Paulius Valinskas bandė timptelėti priekin uteniškius – 13:18. Skirtumas tarp komandų liko panašus, tiesa, antrajame ketvirtyje „Šiauliai“ vėl pabėgo ir šįkart įgijo dviženklį pranašumą – 31:21.
„Juventus“ ėmė rengti spurtą – jo dėka deficitas tirpo (33:31), o baudų metimai leido grąžinti lygybę rungtynėms – 37:37. Po dviejų kėlinių šeimininkų pranašumas buvo trapus – 45:42.
Kitokią pavarą „Šiauliai“ įjungė po pertraukos: Cedricas Hendersonas ir Vaidas Kariniauskas ėmė atakuoti iš toli – žaibiškai pranašumas vėl tapo apčiuopiamesnis – 64:54. Tolimi metimai leido šiauliečiams pasijausti ramiau (69:56), o uteniškius stūmė į dar vieną duobelę.
Liko dar visas kėlinys, legionierių dėka kontrolę savo rankose „Šiauliai“ išlaikė – 84:70. M.Johnsonas ėmėsi lyderio vaidmens kitoje barikadų pusėje (75:84), bet Dayvionas McKnightas atsakė taškais su pražanga – 87:75. Dvi atakas realizavo Evaldas Šaulys (80:87), skirtumas tipo iki palankaus uteniškiams, bet pergalės pasiekti nebepavyko. Tiesa, toks tarpusavio skirtumas tenkino „Juventus“ ekipą, norėjusią likti antroje pozicijoje.
Uteniškiai šiame mače neturėjo sirgusių Ivano Vranešo ir Luko Ulecko.
Dėl vietos Citadele KMT finalo ketverte komandos sužais po dvejas rungtynes. Pirmieji mačai vyks žemesnę vietą praėjusiame LKL, kurią remia „Betsson“, sezone užėmusios ekipos namų arenoje, o atsakomieji susitikimai – aukštesnę vietą pernai užėmusio klubo tvirtovėje.
„Šiauliai“: Cedricas Hendersonas 19 (2/7 trit., 7 atk. kam., 6 rez. perd.), Oskaras Pleikys 18, Dayvionas McKnightas 14, Selimas Fofana 12, Vaidas Kariniauskas 8.
„Juventus“: Paulius Valinskas 19, Malikas Johnsonas ir Evaldas Šaulys – po 16, Šarūnas Beniušis 12, Donatas Sabeckis 9.
