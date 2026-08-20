 Pratęsimo trileryje lietuviai neprilygo Estijos ekipai

Pratęsimo trileryje lietuviai neprilygo Estijos ekipai

2026-08-20 23:08
KD inf.

„Visada pritrūksta taško ar dviejų, kai kažko nepadarai, bet aš manau, kad esame teisingame kelyje. Dabar buvo daug fizinio pasiruošimo, tik pastarąsias dvi dienas paragavome rimtesnio krepšinio. Turėtume grįžti į pataikymo ritmą”, - aiškino Rimas Kurtinaitis.

Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110 Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės: Lietuva – Estija 108:110

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pradėjo pasiruošimą artėjančiam Pasaulio taurės atrankos langui. Kaune vykusiose kontrolinėse rungtynėse Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda po atkaklios kovos 108:110 (28:31, 21:19, 26:29, 19:15, 14:16) po pratęsimo nusileido Estijos rinktinei.

Rungtynes lietuviai pradėjo užtikrintai – Marekas Blaževičius pelnė pirmuosius komandos taškus, greitoje atakoje pasižymėjo Ąžuolas Tubelis, o Matas Jogėla pataikė iš toli. Lietuvos rinktinė buvo įgijusi septynių taškų pranašumą, tačiau estai netrukus priartėjo ir po pirmojo kėlinio jau pirmavo 31:28.

Antrajame ketvirtyje svečiai buvo nutolę dviženkliu skirtumu – 41:30, tačiau lietuviai nepasidavė. Ąžuolo Tubelio ir Mato Jogėlos pastangomis skirtumas buvo sumažintas, o svarbūs Ą. Tubelio bei Lauryno Beliausko tritaškiai leido Lietuvos rinktinei prieš ilgąją pertrauką priartėti iki minimumo – 49:50.

Po pertraukos lietuviai perėmė iniciatyvą. Ąžuolas Tubelis padėjo rinktinei išsiveržti į priekį 52:50, tačiau Estija greitai susigrąžino persvarą. Osvaldas Olisevičius išlygino rezultatą 61:61, o po trijų kėlinių Lietuvos rinktinė atsiliko 74:79.

Ketvirtajame kėlinyje užvirė tikra kova dėl pergalės. Augusto Marčiulionio tritaškis išlygino rezultatą 83:83, o Ą. Tubelio bauda trumpam sugrąžino lietuviams persvarą. Komandos keitėsi sėkmingomis atakomis, o Mato Jogėlos tolimas metimas likus kiek daugiau nei minutei leido Lietuvai pirmauti 94:92. Vis dėlto nė vienai komandai nepavyko susikrauti saugesnio pranašumo, todėl nugalėtojui išsiaiškinti prireikė pratęsimo.

Papildomame penkių minučių kėlinyje Lietuvos rinktinė dar kartą išsiveržė į priekį – Justas Furmanavičius pataikė tritaškį, o D. Stenionis svarbiu metu persvėrė rezultatą 107:106. Tačiau paskutinėmis rungtynių akimirkomis estai vėl atsidūrė priekyje. Gytis Radzevičius baudų metimu išlygino rezultatą 108:108, tačiau paskutinę ataką perėmė Kristianas Kullamae, kurio metimas likus 0,8 sek. tapo pergalingu.

Lietuvos rinktinės gretose rezultatyviai rungtyniavo Ąžuolas Tubelis, svariai prisidėjęs prie komandos sugrįžimo į rungtynes ir kovos iki paskutinių sekundžių.

Šios rungtynės buvo pirmasis Lietuvos rinktinės kontrolinis susitikimas ruošiantis Pasaulio taurės atrankos langui. Lietuviai rugpjūčio pabaigoje išvykoje susitiks su Turkija, o namuose priims Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę.

Lietuva: Ąžuolas Tubelis 29 (6 atk. kam.), Marekas Blaževičius 17, Osvaldas Olisevičius 12, Matas Jogėla 11 (3/7 trit.), Gytis Radzevičius (7 atk. kam.) ir Augustas Marčiulionis – po 9.

Estija: Hendri Drellas 29, Kristianas Kullamae 21 (7 atk. kam., 7 rez. perd., 5 kld.), Janari Joesaaras 20, Matthiasas Tassas 10 (8 atk. kam.).

Šiame straipsnyje:
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Estijos vyrų krepšinio rinktinė
Ąžuolas Tubelis

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Komentarai

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Komentarai

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kaip ir visi lietuviai didelis kašio "specialistas". Kai žaidėjai nepataiko - ne trenerio klaida. Bet kai du kartus iš eilės, likus iki kėlinio pabaigos apie 40 sek. ( ketvirtas ir papildomas kėliniai ) treneris nesugeba suorganizuoti atakų taip, kad paskutinės 10-15 sek. atakai atitektų ne varžovui, o tau ? Čia jau tikrai trenerio klaida.
3
-1
nusivylęs
juokdariai blt....
1
-1
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