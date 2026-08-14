Prie Tauragės komandos jungiasi Darylas Doualla

195 cm ūgio gynėjas Lietuvoje rungtyniauja nuo 2021 metų, kai dar būdamas 17-metis prisijungė prie Kėdainių „Nevėžio“. Vėliau Doualla taip pat vilkėjo Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ marškinėlius, iš kur sugrįžo į Kėdainius, o praėjusį sezoną atstovavo „Gargždų“ ekipai.
Sėkmingiausią savo sezoną LKL, kurią remia Betsson, prancūzas sužaidė 2022-2023 m. „Nevėžio“ gretose. Per 33 rungtynes jis vidutiniškai rinko po 8,4 taško, atkovojo 2,9 kamuolio, atliko 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir perimdavo po 0,8 kamuolio. To sezono metu Doualla taip pat užfiksavo iki šiol rezultatyviausias savo LKL, kurią remia Betsson, rungtynes – mače 2022 m. lapkritį pelnė 22 taškus ir surinko 27 naudingumo balus.
2023 metais Doualla penktuoju šaukimu buvo pasirinktas NBA G lygos tarptautinėje naujokų biržoje ir prisijungė prie Vašingtono „Wizards“ dukterinės ekipos kurios gretose sužaidė trejas rungtynes, po kurių grįžo atgal į Europą ir karjerą pratęsė Lietuvoje.
Naujasis „Tauragės“ žaidėjas gerai pažįstamas komandos vyr. treneriui Tomui Rinkevičiui. Trenerių štabas ypač vertina Doualla darbą gynyboje, fizines savybes ir universalumą – gynėjas gali efektyviai gintis prieš net kelių skirtingų pozicijų varžovus.
LKL, kurią remia Betsson, patirties sukaupęs prancūzas į „Tauragės“ žaidimą tikimasi įneš daugiau atletiškumo, energijos ir bus svarbus komandos ginklas stabdant varžovų lyderius.
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