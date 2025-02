Prieš rungtynes su Lenkija treneris Grigas akcentavo pastangas ir lyderystę

„Visos yra nusiteikusios dirbti. Tas darbas, kiek pastebėjau, geras, nuotaikos optimistinės. Visos ruošiasi, visos nori parodyti geriausią rezultatą ir pasiekti tą, ką mes norime pasiekti“, – sakė R. Grigas.

Paklaustas apie rungtynių svarbą ir dėl to galbūt kylančią įtampą, rinktinės treneris per daug to neakcentavo: „Įtampą parodys rungtynės, kaip susitvarkysime su įtampa ir kaip mums seksis žaisti. Aišku, yra istorinis faktas, kad galime pasiekti išsvajotą tikslą. Pažiūrėsime, kaip mums seksis. Priklauso viskas nuo mūsų – kokias pastangas įdėsime, toks ir bus rezultatas.“

Jis sakė, kad komandai siekiant pergalės bus labai svarbu, kad sunkiais momentais atsirastų lyderė, kuri patrauktų visą rinktinės laivą į priekį.

Jaudulys visada kiša koją, o tą būseną mes turime įveikti ir būti pilnai pasiruošę.

„Reikia, kad atsirastų vienas ar kitas lyderis komandoje, kuris sunkiais momentais galėtų patraukti komandą. Kartais, būna, sutrinka komandinis žaidimas ir turi atsirasti žaidėjas, kuris savo individualiais veiksmais, užsivedimu pažadintų visą komandą, duotų rezultatų. Tada visas krepšininkes prikelia, mažiau to jaudulio visoms.

Merginos, kaip ir kiekvienas – vyras ar moteris – kai yra svarbios rungtynės, jos jaudinasi. Čia yra žmogiškas jausmas. Bet atletas turi nugalėti jaudulį ir pasiekti rezultatą. Jaudulys visada kiša koją, o tą būseną mes turime įveikti ir būti pilnai pasiruošę“, – sakė moterų rinktinės vyr. treneris.

Kalbėdamas apie kelią į pergalę treneris akcentavo priekinę liniją: „Mes visąlaik stilių laikome ir mes jo šiose rungtynėse žadame laikytis. Turime priekinę liniją gana stiprią ir kaip priekinė linija žais, nuo to priklausys rezultatas, aišku. Komandą sudaro ne vien priekinė linija – mažos žaidėjos turi asistuoti gerai, esant progai atakuoti iš toli ir gerai gintis ant perimetro.“

Lietuvos ir Lenkijos rinktinių rungtynės vasario 6 d., ketvirtadienį, „Active Vilnius“ arenoje vyks nuo 18.30 val. Įėjimas nemokamas.