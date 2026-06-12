 Prieš svarbų mūšį – „Žalgirio“ sirgalių eisena

Prieš svarbų mūšį – „Žalgirio“ sirgalių eisena

2026-06-12 18:45 klaipeda.diena.lt inf.

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai penktadienio vakarą savų gerbėjų akivaizdoje turės progą uždaryti Lietuvos krepšinio lygos finalo seriją su Utenos „Juventus“ ekipa. Prieš svarbų mūšį – tradicinė ištikimiausių sirgalių eisena.

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„Liko vienas žingsnis iki titulo. Penktadienį turime galimybę užbaigti šį tikrai įspūdingą sezoną. Tereikia vienos pergalės ir nacionalinio čempionato trofėjus bus apgintas“, – dar prieš eiseną sakė ištikimiausi Kauno klubo sirgaliai „Green White Boys“.

Į šią eiseną susirinko gausi sirgalių minia.

Eisena prasidėjo prie Kauno simbolio – Soboro – ir tęsėsi iki Nemuno salos, „Žalgirio“ arenos, kur vyks „Žalgirio“ ir „Juventus“ akistata.

Aurimo Barkausko nuotr.

Primename, kad „Žalgirio“ krepšininkai turi progą uždaryti finalo seriją su „Juventus“ ekipa. Žalgiriečiai iki trijų pergalių vykstančioje serijoje pirmauja 2-0.

Šiame straipsnyje:
Žalgiris
sirgaliai
eisena
LKL

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beee- beee
Žalgiriečiai aviu banda
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