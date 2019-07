Principinis mūšis: aikštėje – kaimynai

Pergalę išplėšė tritaškiu

Paskutines D grupės rungtynes Tel Avive (Izraelis) lietuviai laimėjo po penkių kėlinių kovos – 88:86 palaužė Graikijos komandą.

Likus žaisti 14 sek. iki pratęsimo pabaigos, graikai pirmavo 86:83. Tuomet Georgios Kamperidis buvo nubaustas nesportine pražanga, o Arnas Velička baudų metimais sušvelnino skirtumą.

Per paskutinę ataką vėl pasižymėjo Arnas: po netaiklaus Mariaus Valinsko tritaškio atkovojo kamuolį, perdavė jį Ignui Sargiūnui, o šis tolimu šūviu privertė varžovus kapituliuoti.

Mūsiškiai laimėjo kovą dėl kamuolio 53:44, atliko daugiau rezultatyvių perdavimų – 22 ir 15, o graikai pasižymėjo gindamiesi – blokavo net septynis Lietuvos krepšininkų metimus.

Latviams lig šiol nesisekė

Aštuntfinalio mačą trenerio Donaldo Kairio vadovaujami dvidešimtmečiai žais su Latvijos rinktine.

Latviai C grupėje pralaimėjo visas trejas rungtynes: 66:92 – Vokietijos komandai, 55:78 – Ispanijos ekipai ir 78:90 – Kroatijos atstovams.

Ankstesni rezultatai neturės jokios įtakos – dvikova su lietuviais prasidės nuo nulio.

"Su vokiečiais gerai žaidėme du kėlinius, su ispanais – tris, su kroatais – pusketvirto. Tai nuteikė optimistiškai, nes mums teko itin stiprūs varžovai. Tačiau šiandien ankstesni rezultatai neturės jokios įtakos – teks viską pradėti nuo nulio", – kalbėjo Latvijos rinktinės vyriausiasis treneris Kristapas Zeidas.

Prieš dvikovą su lietuviais jis savikritiškai pripažino: krepšininkai per mažai bendrauja aikštėje žaisdami, todėl taktinės klaidos – neišvengiamos. Be to, anot K.Zeido, aštuoni žaidėjai, kuriais jis lig šiol labiausiai pasikliovė – per menkos pajėgos principiniam mūšiui.

Laukia lyderių akistatos

Naudingiausias (vid. 13 balų) ir rezultatyviausias (vid. 17,3 taško) Latvijos rinktinės žaidėjas – 182 cm ūgio gynėjas Davidas Atelbaueris, Šiaurės Dakotos universiteto (JAV) studentas.

Mūsiškių lyderio A.Veličkos statistika – įspūdingesnė: vid. 22,7 balo bei 8,7 rezultatyvaus perdavimo ir vid. 19 tšk.

Jeigu Lietuvos ekipa įveiks latvius, ketvirtfinalyje lauks varžovai iš Izraelio arba Juodkalnijos.

Izraelio komandai atstovauja taikliausias (vid. 85,7 proc.) šio čempionato tritaškininkas Yotamas Hanochis ir vienas geriausių kovotojų dėl kamuolio Deni Avdija (vid. 9), o Yamas Madaras su A.Velička dalijasi 1–2 vietas tarp atlikusiųjų daugiausiai rezultatyvių perdavimų (vid. po 8,7) ir abu yra tarp trijų naudingiausių turnyro žaidėjų.

D.Avdija kol kas neprilygsta 214 cm ūgio Juodkalnijos sportininkui Marko Simonovičiui (vid. 11,7 atkovoto kamuolio per rungtynes).

Rezultatas

Lietuva–Graikija 88:86 (18:13, 19:22, 19:21, 19:21, 11:11, 21:19). Rezultatyviausi žaidėjai: V.Kozys 18 taškų (13 atkovotų kamuolių), I.Sargiūnas 15, A.Velička 14 (6 atkovoti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai), L.Uleckas ir D.Lavrinovičius po 10 / G.Kalaitzakis 23 taškai (7 atkovoti kamuoliai, 4 klaidos), P.Kalaitzakis 21, K.Kampouridis 17 (8 atkovoti kamuoliai).

D grupė

1. Lietuva 2 1 +20

2. Graikija 2 1 +51

3. Lenkija 1 2 -69

4. Slovėnija 1 2 -2

Aštuntfinalis

Lietuva – Latvija, Kroatija – Lenkija, Graikija – Vokietija, Prancūzija – Ukraina, Serbija – Didžioji Britanija, Turkija – Italija, Izraelis – Juodkalnija, Ispanija – Slovėnija.