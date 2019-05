Prokuratūra nutraukė tyrimą dėl nelegalių krepšininko V. Kariniausko veiksmų

Tyrimas buvo nutrauktas nenustačius jokių nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Sausio mėnesį dar Panevėžio „Lietkabeliui“ atstovavęs V. Kariniauskas dėmesio centre atsidūrė po Čempionų lygos rungtynių su Dižono JDA (Prancūzija) klubu. Jis tuomet pelnė vos 2 taškus, o kaip skelbia lažybų bendrovė „Top Sport“ vienas iš V. Kariniausko draugų statė dideles sumas už tai, kad krepšininkas nesurinks daugiau nei 8,5 taško.

Po šių įtarimų krepšininkas buvo suspenduotas. Vėliau jis išvyko į Graikiją ir karjerą tęsė „Kymis B. C.“ Klube.

„Žinau, jog ir po šio sprendimo bus visažinių, teigiančių, jog jie žino, kad aš kaltas, jog „tokie dalykai sunkiai įrodomi“, bet po atlikto išsamaus tyrimo mano sąžinė rami. Noriu padėkoti pareigūnams už atliktą tyrimą, korektišką bendravimą jo metu ir prokurorui, kad buvo nešališkas bei objektyvus. Slaptas mano pokalbių klausymasis daugiau nei du mėnesius, mano veiksmų kontrolė ir nuolatinis pareigūnų dėmesys mano asmeniniam gyvenimui yra kaina, kurią aš sumokėjau už teisybę“, - socialiniame tinkle „Facebook“ rašė V. Kariniauskas.

Krepšininkas taip pat prisipažino, kad visa ši istorija smarkiai pakenkė jo reputacijai.

„Tuo metu, kai be jokių rimtų priežasčių buvau apkaltintas, bene, baisiausiu dalyku sporte, žaidžiau vieną geriausių sezonų savo karjeroje. Su „Lietkabelio“ komanda laimėjau nemažai svarbių rungtynių ir su žmona Ieva laukėmės pirmagimio. Atrodė, kad viskas einasi puikiai, bet nuo tos dienos, kai buvau apkaltintas ir viešai pasmerktas net nesulaukus oficialių tyrimo rezultatų viskas sugriuvo. Nepagrįsti G. Staniulio, J. Miklovo, K. Rimkaus ir kitų žinomų žmonių komentarai viešoje erdvėje varė į neviltį. Juk kalbame apie Lietuvos krepšinį finansiškai remiančius žmones, garsiausius trenerius ir gerbiamiausius žurnalistus, „nuteisiančius“ tave be jokio realaus įrodymo, ar net tyrimo. Mano artimiausi žmonės žiūrėjo žinias per televiziją, skaitė naujienas, kur aš buvau linksniuojamas kaip žmogus sportui darantis gėdą. Diena iš dienos galvojau ar nevertėtų tiesiog mesti krepšinio, norėjau, kad viskas tiesiog pasibaigtų“, - mintis dėstė V. Kariniauskas.

Krepšininkas savo žinutėje taip pat padėkojo visiems, kurie jį palaikė visais šiais mėnesiais - savo šeimai, agentui Tadui Bulotui, teisininkui Edvinui Šatui.

„Šiandien gautas pranešimas išlaisvino mano mintis, atgaivino tikėjimą teisingumu ir grąžino norą toliau aukotis dėl mano taip mylimo krepšinio“, - rašė V. Kariniauskas.