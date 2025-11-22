Rekordininkas Sylvainas Francisco: taip pralaimėti – labai skaudu

Išpeikė teisėjus
Žalgiriečiai Ispanijos sostinėje pralaimėjo „Real“ komandai Eurolygos dvylikto turo rungtynes 99:100.
Ketvirtą kėlinį likus žaisti pustrečios minutės aikštės šeimininkai pirmavo 89:81, tačiau Dustinas Sleva, Edgaras Ulanovas ir S. Francisco tritaškiais sumažino skirtumą iki 91:90.
Netrukus E. Ulanovas dar kartą priartino „Žalgirį“ prie „Real“ – 93:94, bet, kovodamas su Facundo Campazzo, techninę pražangą uždirbo Maodo Lo, o po kelių akimirkų – ir nepasitenkinimą teisėjų (dirbo vokietis Robertas Lottermoseris, juodkalnietis Milošas Koljenšičius ir lenkas Marcinas Kowalskis) sprendimu reiškusi Kauno komanda.
Madridiečiai padidino persvarą – 98:93. Vėliau dar du S. Francisco tritaškiai tik sušvelnino apmaudą.
Pelnęs iš viso 33 taškus, pataikęs 7 tritaškius, atlikęs 11 rezultatyvių perdavimų ir surinkęs 37 naudingumo balus S. Francisco pagerino šių rodiklių per savo karjerą Eurolygoje rekordus.
„Kovėmės iki galo, bet nemanau, kad teisėjavimas buvo sąžiningas. Nemėgstu pralaimėti, bet moku su tuo susitaikyti ir judėti į priekį. Vis dėlto šitaip pralaimėti – labai skaudu, nes manau, kad turėjome išsivežti pergalę, – po varžybų kalbėjo žalgirietis. – „Real“ turi daug ginklų, tarp jų – Walterį Tavaresą, kuris labai palengvina užbaigti atakas. Be to, man regis, praleidžiame per daug taškų savo baudos aikštelėje – turime tai ištaisyti.“
Klaidų – per daug
„Nebuvome verti pergalės, nes padarėme per daug gynybos klaidų. M. Lo techninė pražanga – naujų taisyklių pasekmė, nes žaidėjai neįspėjami, o iškart baudžiami. Šiek tiek keistoka, nes prieš savaitę šioje arenoje buvo tokia pati situacija, kai „Real“ žaidė su Atėnų „Panathinaikos“, tačiau graikas Kostas Sloukas griežtos bausmės išvengė. Kita vertus, dvi techninės pražangos per rungtynių kulminaciją, kaip šįkart – irgi bėda. Mūsų darbas – žaisti, o ne reaguoti į teisėjų švilpukus“, – teigė „Žalgirio“ vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
Strategas akcentavo Ąžuolo Tubelio pasirodymą.
„Jo užtikrintumas jau nebestebina, jis vėl parodė, kad gali daryti daug dalykų. Ąžuolas – vienas geresnių mūsų gynybos aukštaūgių, turi tvirtą kūną, greitas kojas bei supranta, ko iš jo norime. Puolimo grandyje irgi atrodo solidžiai – gali pataikyti iš toli, sužaisti nugara į krepšį, tad tikrai džiaugiamės, kad jis taip rungtyniauja“, – Ą. Tubelio stiprybes vardijo T. Masiulis.
Kitas Eurolygos rungtynes Kauno krepšininkai žais lapkričio 25-ąją savo arenoje su Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“, o gruodžio 4-ąją – su Tel Avivo „Maccabi“.
Gynyba ir F. Campazzo
„Norėjosi, kad teisėjai rodytų mažiau pagarbos „Real“ ir šiek tiek daugiau „Žalgiriui“, – teigė Povilas Šakinis.
Buvęs krepšininkas, dabar treneris, stebėdamas kauniečių ir madridiečių mūšį pasigedo vienodo taisyklių traktavimo abiem komandoms.
– Žinant, kad „Real“ dominuoja per akistatas su žalgiriečiais, laimėję net 26 iš pastarųjų 32 tarpusavio rungtynių, ko tikėjotės Madride šį kartą?
– Sunku buvo kažko tikėtis, nes „Real“ šiemet labai banguoja, nebuvo aišku, kokią varžovų versiją pamatysime. Bangavo Madrido krepšininkai ir su „Žalgiriu“. Pradėjo sėkmingai, atsiplėšė, bet vėliau smuko į duobę. Pabaigoje, kai šeimininkai susikrovė solidesnį pranašumą, žalgiriečiai jį vėl nubraukė. Aikštėje vyko visiškai lygiaverčių varžovų dvikova. Samgu, kad dabartinis „Žalgiris“ į visas išvykas vyksta ne dalyvauti, o aršiai kautis dėl pergalės. Tą patį matėme ir Madride.
– Ko pritrūko žalgiriečiams, kad galutiniai skaičiai švieslentėje būtų jų naudai?
– Geresnės gynybos. Susidarė įspūdis, kad mūsiškiai per lengvai leidžia varžovams veržtis į baudos aikštelę. Tritaškius „Real“ pataikė prastai, bet tai kompensavo prasiveržimais krepšio link. Theo Maledonas, F. Campazzo, Trey'us Lylesas tiesiog draskė mūsų gynybą ir provokavo pražangas. Manau, kad lemiamais momentais pritrūko traumą patyrusio Arno Butkevičiaus. Jis būtų labiau pristabdęs Th. Maledoną.
– „Žalgirį“ kaip įmanydami tempė S. Francisco ir Ą. Tubelis. Kaip vertinate jų pasirodymą?
– Francisco mus jau pripratino prie savo tokių pasirodymų. Mačo pradžia jam nebuvo labai sėkminga, nes jis dažnokai klydo (iš viso 5 prarasti kamuoliai – aut. past.), bet vėliau jo aštrūs prasiveržimai, kamuolio skirstymas (atliko 11 rezultatyvių perdavimų – aut. past.) ir, aišku, tritaškiai per varžovų rankas buvo nuostabūs. Gaila, kad net ir naudingumo bei rezultatyvumo rekordų neužteko pergalei.
Dėl Ąžuolo man dar smagiau. Auga aukščiausio lygio krepšininkas, aukštaūgis Lietuvos rinktinei. Kiek pamenu, jis pernai net Europos taurės turnyre nedemonstravo tokių rezultatų, kaip dabar prieš geriausius Eurolygos žaidėjus. Atakuodamas Ąžuolas atrodo įspūdingai. Galbūt dar klysta gindamasis, pameta savo poziciją ar žaidėją, bet jo progresas maloniai stebina.
– Mačo likimas iš esmės išsisprendė, kai M. Lo nustūmė jį kibiai dengusio F. Campazzo rankas ir teisėjai žiebė technines pražangas. Ką manote apie šį epizodą?
– Man regis, kad arbitrai parodė gerokai per daug pagarbos „Real“ žvaigždėms. Patyręs F. Campazzo tiesiog demonstratyviai akcentavo kontaktą su M. Lo ir „pardavė“ teisėjams tą pražangą. Tokie epizodai dažni Eurolygos rungtynėse, bet pražangos už tokius mostus rankomis skiriamos itin retai, ypač lemiamomis minutėmis.
Statistika
„Real“–„Žalgiris“ 100:99 (22:16, 21:21, 19:25, 38:37). Madridas, „Movistar“ arena, 9 152 žiūrovai.
„Real“: Th. Maledonas 25 taškai (11/11 baudų metimų, 5 rezultatyvūs perdavimai), T. Lylesas 21 (5 atkovoti kamuoliai), F. Campazzo 20 (8/10 baudų metimų, 4 rezultatyvūs perdavimai), W. Tavaresas 12 (11 atkovotų kamuolių, 3 blokai), A. Abalde, U. Garuba ir A. Felizas (Ū4 perimti kamuoliai) po 6, M. Hezonja ir S. Llullas po 2, C. Okeke ir G. Deckas po 0.
„Žalgiris“: S. Francisco 33 taškai (7/9 tritaškių, 6/6 baudų metimų, 11 rezultatyvių perdavimų, 5 klaidos), Ą. Tubelis 19 (6/6 dvitaškių, 5 atkovoti kamuoliai), D. Sleva 13 (3/5 tritaškių), M. Wrightas 11, I. Brazdeikis 10, E. Ulanovas 8 (1/4 tritaškių), L. Birutis 4, M. Lo 1 (0/3 tritaškių, 5 rezultatyvūs perdavimai), D. Sirvydis, M. Rubštavičius ir A. Butkevičius po 0.
Komandų rodikliai. Taiklumas: dvitaškių – 33/54 (61 proc.) ir 23/32 (72 proc.), tritaškių – 2/9 (22) ir 12/27 (44), baudų metimų – 28/33 (85) ir 17/21 (81). Atkovota kamuolių – 33 ir 24, perimta – 9 ir 6. Rezultatyvūs perdavimai – 14 ir 21. Klaidos – 12 ir 13.
12-as turas
Milano „EA7 Emporio Armani“–Tel Avivo „Hapoel“ 83:105 (25:25, 20:24, 19:27, 19:29). 7 779 žiūrovai. L. Bolmaro 16 taškų (6/6 baudų metimų, 4 rezultatyvūs perdavimai) / D. Oturu (7 atkovoti kamuoliai) ir A. Blakeney (4/6 tritaškių) po 20 taškų.
Atėnų „Panathinaikos“–„Dubai“ 103:82 (25:24, 20:24, 30:14, 28:20). 18 913 žiūrovų. K. Nunnas 22 taškai (4 rezultatyvūs perdavimai) / M. Kabengele 18 taškų (5 atkovoti kamuoliai).
Stambulo „Anadolu Efes“–„Barcelona“ 74:73 (18:19, 17:27, 23:9, 16:18). 9 814 žiūrovų. I. Cordinieris 14 taškų (8/8 baudų metimų) / J. Vesely 16 taškų (8 atkovoti kamuoliai).
Vilerbano ASVEL–„Monaco“ 52:84 (11:14, 10:20, 19:30, 12:20). 8 603 žiūrovai. G. Watsonas, Z. Seljaasas (0/5 tritaškių, 5/5 baudų metimų) ir Th. Heurtelis (4 klaidos) po 7 taškus / M. Jamesas (7 rezultatyvūs perdavimai, 4 klaidos) ir N. Mirotičius (2/2 dvitaškių, 2/2 tritaškių, 2/2 baudų metimų) po 12 taškų.
